Rebategen els carrers de Sant Antoni en homenatge als presos polítics

El CDR de Sant Antoni s'ha organitzat aquesta matinada per penjar cartells amb els noms dels consellers empresonats, de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart com si fossin les plaques dels carrers. L'acció ha tingut força repercussió a les xarxes socials. Òmnium Cultural ha agraït el gest en una piulada: "Ens emociona veure com, dia a dia, el país es nega a normalitzar la injustícia".

Gràcies, @CDR_SantAntoni per aquest petit gran gest en record del president d’ @omnium. Ens emociona veure com, dia a dia, el país es nega a normalitzar la injustícia 🎗 #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/zgOUUH7k38 — Òmnium Cultural (@omnium) 26 de novembre de 2017