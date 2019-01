Riera (CUP) diu: "El Govern s'està convertint en còmplice de l'Estat"

"Amb aquesta política autonòmica i autonomista" el Govern català "s'està convertint còmplice en l'Estat". Amb aquesta sentència, el diputat de la CUP Carles Riera ha acusat aquest dimecres en el ple a l'executiu català d'entorpir amb la seva actuació el Procés cap a la independència de Catalunya. "Tothom sap que només amb la unilateralitat podrem exercir l'autodeterminació i trencar amb el règim del 78", ha asseverat: "Però vostès segueixen enganyant la població llançant cants de sirena sobre un suposat diàleg amb l'Estat que ens ha de portar a l'autodeterminació". Davant aquesta estratègia de JxCat i ERC, Riera ha reivindicat de manera "clara i nítida" la "unilateralitat": "Tornarem a desobeir i tornarem a autodeterminar-nos".

Riera ha fet aquesta apreciació en el marc d'una interpel·lació de la CUP al Govern, que ha respost el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, defensant que cal esperar a tenir més garanties abans de tornar a impulsar una iniciativa com el referèndum de 2017. "En aquell moment no hi va haver prou fortalesa com per tirar endavant allò que ens havíem proposat", va dir: "Aquella manca de fortalesa no la volem repetir. Volem garantir que el mandat del poble sigui aplicat, i per fer-ho hem de tenir més fortalesa internacional, interna democràtica i política: Tots aquells que realment volem avançar cap a un país junt hem de fer pinya".

Al seu torn, Riera va insistir en recriminar al Govern la seva "obediència total a l'Estat", i va elogiar les "mobilitzacions al carrer i les assemblees" en contraposició a l'executiu qui, assegura, "ha dimitit". "Els nostres drets polítics són monedes de canvi en la negociació dels pressupostos de l'Estat?", es va preguntar.

En el mateix sentit, Bosch va fer èmfasi en la necessitat de diferenciar els responsables de les "victimes": "Hem de fer pinya, no confondre els uns amb els altres", ha sentenciat, i ha recalcat que "els que hi van posar el coll són a la presó o a l'exili. Per tant, són víctimes". A la pregunta de la CUP sobre si desobeiran l'Estat, Bosch respon: "Des del Govern de Catalunya, continuarem obeint els valors democràtics i civils més fonamentals".