Rivera: "Casado mira als 80 amb l'avortament i Sánchez als 70 amb els ossos de Franco, però jo miro al futur"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha marcat distàncies amb els líders de PSOE i PP de cara a les pròximes eleccions generals, defensant que ell i el seu partit miren al futur mentre Pedro Sánchez i Pablo Casado "estan en el passat". En un acte públic des de Toledo, Rivera ha insistit en aquesta idea assegurant que el líder popular, Pablo Casado, "parla del passat i vol tornar als seus somnis, als 80", entre altres coses "parlant de la llei de l'avortament "; mentre que el líder socialista, Pedro Sánchez, només té com a bagatge polític "els ossos de Franco", de manera que segueix "en els 70".

"Deixem de parlar de l'avortament i de Franco, vull ser el president que escolta i que no deixa empantanegats als ciutadans d'aquest país", ha asseverat. "Mirem al futur, deixem d'inventar croades entre espanyols. No perdré temps en l'avortament, com Casado, ni en els ossos de Franco, com Sánchez", ha emfatitzat. Amb tot, Rivera ha demanat el vot per "trencar la trajectòria de 40 anys del bipartidisme".

Segons ha dit, Espanya porta "una dècada perduda" en matèria política, ja que després de la legislatura "desastrosa" de Zapatero, Rajoy "no va saber aprofitar el xec en blanc de la seva majoria absoluta" per fer reformes necessàries i va deixar que se li "podrís" el conflicte amb Catalunya. A això, ha sumat el mandat de Sánchez, "qui no exerceix el poder, només l'ostenta, des de la seva llotja, des del seu helicòpter".

Per tot això, ha proposat, "després d'una dècada perduda", omplir les urnes amb "vots taronges" per poder "reformar les institucions, l'educació, la justícia i l'administració pública". Ha estat en aquest punt on ha reivindicat la seva "capacitat d'acord" en la breu història política de Ciutadans. "Ja hem demostrat sentit d'estat, ara ens toca demostrar-ho des del govern [espanyol]", ha insistit.