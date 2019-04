Ciutadans reconeix que els atacs rebuts a Errenteria són un impuls electoral

A Ciutadans no amaguen que poden treure rèdit electoral dels fets d'Errenteria, feu abertzale on diumenge van rebre insults, llançaments d'ous i altres intents d'agressió en un entorn ple de llaços grocs gegants a les façanes. Fonts del partit han assegurat aquest dilluns que els fets poden servir per "animar" aquell votant més indecís: "No sabem si per aconseguir votants, però sí sensacions, ens endolla", ja que "la desmobilització és el principal risc dels partits de centre". "D'aquesta manera confirmen qui són els seus, els que lluiten per la llibertat, i no tenen por d'anar a tot arreu, al País Basc o a Catalunya".

"Líders de Sortu i de Bildu ens van dir que no érem benvinguts, i aquests són els socis de Sánchez", ha assegurat Rivera, que també ha respost al líder d'Unides Podem per Saragossa, Pablo Echenique, que diumenge va dir que Ciutadans sabia que era residual al País Basc i que hi anava a "esgarrapar vots d'odi". "En comptes de criticar les víctimes d'amenaces, esperaria que critiqués qui les comet, però Podem sempre està al costat dels que volen trencar Espanya", ha expressat Rivera, que ha qualificat el partit lila de "còpia dels independentistes".

Enfilat a una moto de gran cilindrada i vestit amb un mono de cuir, Rivera ha explicat també algunes de les seves propostes per la seguretat viària, sobretot aquelles relacionades amb els motociclistes, que ha calculat en quatre milions. La primera mesura urgent serà "substituir les barreres de seguretat assassines" per altres de més segures, ja que, ha dit, "aquest tipus de barreres condemnen a la discapacitat i a la mort molts motociclistes", que van ser 211 de les 1.000 víctimes totals a les carreteres d'Espanya el 2018, ha recordat.

A més, Rivera ha promès que farà una forta inversió en "manteniment de carreteres", ja que darrerament es percep un cert "abandonament" que també pot costar vides. "Una taca d'oli a la carretera pot costar la vida a un motorista", ha alertat. També ha dit que calen incentius fiscals per fomentar la mobilitat en moto, un vehicle que considera "un aliat per a unes ciutats més netes i sostenibles".