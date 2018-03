Rivera: "S'ha acabat la fuga del colpista Puigdemont"

La detenció de Carles Puigdemont a Alemanya ha generat alegria a les files de Ciutadans i PP, partits que consideren que s'ha acabat "la fuga" del president i que esperen que sigui extradit a Espanya per anar a la presó. Un dels primers a celebrar-ho ha estat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha proclamat que "s'ha acabat la fuga del colpista Puigdemont". A través de Twitter, Rivera ha valorat que la justícia "faci la seva feina" per frenar el procés.

Se acabó la fuga del golpista Puigdemont. Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad, la Justicia hace su trabajo. https://t.co/18rvs40rbf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 de març de 2018

També Xavier García Albiol ha fet servir les xarxes per celebrar la detenció del president de la Generalitat. El líder del PP català creu que "el planeta Terra no és prou gran per amagar-se de l'Estat de dret".