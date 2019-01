Rivera: "El pacte entre el PP i Vox no té cap valor per a Ciutadans"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha intentat desmarcar-se, en declaracions a 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, de l'acord firmat ahir entre el PP i Vox i que garanteix els vots del partit d'extrema dreta a la investidura del popular Juan Manuel Moreno Bonilla, que governarà en coalició amb el partit taronja. "El pacte entre el PP i Vox no té cap valor per a mi. No afecta el govern i no em vincula perquè no em compromet", ha insistit Rivera.

En aquesta línia, s'ha negat a valorar el text de l'acord entre populars i ultres, que conté punts concrets que afecten el govern com la creació d'una conselleria de Família i la derogació de la llei de memòria històrica, i ha destacat el fet que l'extrema dreta no entraria a l'executiu: "Estic en contra dels populismes, i per això Vox no formarà part d'aquest govern", ha reblat. Això sí, el líder de Ciutadans ha admès que si hi havia propostes de Vox que eren positives no tindrien cap problema en aprovar-les.

Albert Rivera ha aprofitat l'avinentesa per carregar contra Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'haver donat "instruccions per aplicar un cordó sanitari al PP i Ciutadans, dos partits moderats i constitucionalistes". "Sánchez és l'únic que governa amb populistes", ha dit en referència als pactes dels socialistes amb Podem en diferents comunitats autònomes i ajuntaments.

Per la seva banda, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmat al mateix programa que estava convençut que "si [Rivera] es llegís el document segur que estaria d'acord amb la majoria dels punts".