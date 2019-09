Roldán (Cs) vincula els CDR amb ETA: "Ja hem vist vessada massa sang i justificats massa assassinats polítics"

Dilluns, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, acusava el president del Govern, Quim Torra, d'haver animat els CDR a "prémer el detonador", en referència a les detencions de nou persones a Catalunya acusades de terrorisme. Lluny de rebaixar el to, aquest dimecres, des de l'hemicicle del Parlament i amb una fotografia de l'atemptat d'ETA a la caserna de la Guàrdia Civil de Vic de l'any 1991, Roldán hi ha insistit: "En aquest país ja hem vist vessada massa sang, ja hem vist on poden arribar l'odi i la ideologia radical. Ja s'han justificat massa assassinats polítics".

Iceta adverteix Torra que si aposta per la "il·legalitat" Catalunya tornarà a una "situació no desitjable"

Els comuns demanen al PSC que també respongui a la sentència de l'1-O i treballi per alliberar els presos

La CUP reclama al Govern una nova "proclamació republicana" i assumir-ne les conseqüències

"Deixin de banalitzar el mal", ha subratllat Roldán, que ha preguntat irònicament si la goma-2 –alguns mitjans afirmen citant fonts policials que en els escorcolls de dilluns s'haurien trobat anotacions per fabricar-la– la farien servir "per als focs artificials quan tornin a proclamar la República". La Fiscalia de l'Audiència Nacional investiga les nou persones detingudes per terrorisme en un cas que està sota secret de sumari. Aquest dimecres, a més d'ensenyar una fotografia de l'atemptat de Vic, Cs, amb el seu president Albert Rivera al capdavant, ha visitat la capital osonenca precisament per assenyalar les similituds, que ells consideren evidents, entre les mobilitzacions de l'independentisme "radical" i les de la banda terrorista ETA.

651x366 Lorena Roldán ha ensenyat una imatge de l'atemptat d'ETA a Vic / CRISTINA CALDERER Lorena Roldán ha ensenyat una imatge de l'atemptat d'ETA a Vic / CRISTINA CALDERER

"Vostè no minimitza les detencions, sinó que les defensa. Que no hi veu la gravetat?", li ha preguntat a Torra la portaveu del partit taronja, que ha remarcat que el record de Vic ha de servir per "aprendre del passat". Els crits de "pim pam pum, que no en quedi ni un" que es van sentir en algunes concentracions de suport als detinguts dels CDR són, segons Roldán, un possible preludi del que pugui venir en un futur recent. "Tenien plans i objectius per atemptar, ho diu la Fiscalia de l'Estat. I podrien estar preparant atemptats per al mes d'octubre. Un president normal condemnaria la violència i agrairia la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat", ha afegit.

Torra: "És una associació d'una irresponsabilitat colossal"

En el torn de rèplica, Torra li ha dit a Roldán que no hauria d’haver tret "mai" el cartell de la caserna de Vic. "Aquesta associació que pretén fer d’independetisme igual a terrorisme i igual a ETA és d’una irresponsabilitat colossal pel que son les consciències d’aquest país", ha afirmat. El president ha lamentat el discurs "maldestre, repetitiu i d’un desenfocament absolut" de la líder de Cs, i li ha retret diverses de les expressions que ha utilitzat en la seva intervenció.

Entre elles, que parlés de "colpisme": "Quin cop d’estat més estrany, que es faci democràticament... [...] Com poden parlar de colpistes quan respectem la voluntat popular?", li ha preguntat, i ha deixat clar que Cs no pot "atemptar tan salvatgement contra el dret i la presumpció d'innocència" quan parla dels membres dels CDR detinguts. Roldán, però, no s’ha penedit de les seves paraules. "A mi no se m’acudiria dir ‘apreteu’ als violents. Vostè és un irresponsable", li ha dit, deixant clar que no pararà de "denunciar aquesta infàmia", en referència als CDR. "Són comandos radicals, que estan acusats per tinença d’explosius", ha insistit.

Ciutadans, de fet, ha centrat la part final del seu discurs inicial en avivar la preocupació pels conats de "terrorisme", que afirmen que es podrien produir a Catalunya. La tensió a l'hemicicle ha estat evident, fins al punt que el president de la cambra, Roger Torrent, ha cridat dues vegades a l'ordre Roldán i una més el president del grup, Carlos Carrizosa, per fer servir l'expressió "comandos de Torra", referida als CDR. Segons Torrent, expressions com aquestes "sobrepassen el límit de conducta".

Tant Roldán com Carrizosa han criticat l'actitud del president del Parlament, a qui han acusat de no actuar de la mateixa manera quan les expressions arriben des de la bancada independentista. En la seva segona intervenció, la líder del partit taronja s’ha dedicat a lamentar que Torra, amb l’ajuda de Torrent, intenti "silenciar l’oposició". "Parlar de presos polítics implica acusar els jutges del Tribunal Suprem de prevaricació, però jo no puc dir comandos", s’ha queixat.

Abans, Lorena Roldán havia acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de passar més temps preparant un "nou cop a la democràcia" que a atendre els problemes que preocupen els ciutadans. "L'únic al que es dedica és a treballar contra les llibertats dels ciutadans constitucionalistes", li ha dit en la seva intervenció al debat de política general, on ha criticat que en el discurs del matí el cap del Govern hagi denunciat la repressió de l'Estat.

Roldán ha carregat amb duresa contra la manca d'acció de govern de la Generalitat. "Gestionar no, però posar-se medalles i fer-se la víctima...", li ha dit a Torra, al qual ha acusat de gastar diners públics per fer "viatges a Waterloo" i "embrutar la imatge d'Espanya". "S'han passat aquests últims 17 mesos Waterloo va, Waterloo ve. I mentrestant els despatxos de la Generalitat, buits", ha dit. També ha assegurat que Catalunya "s'ha hagut d'endeutar 80 milions per pagar" els "amiguets" de Torra que "es dediquen a parlar malament d'Espanya a l'estranger".

"En l'últim mes ha tingut un gran moment de lucidesa: quan va dir que no havia vingut aquí a presidir una comunitat autònoma. No sabrà ni com es fa, quan deixi el càrrec, que espero que sigui aviat", ha sentenciat.