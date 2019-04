Rull alerta que el PSC es pot convertir en el "cavall de Troia" del 155

L'exconseller i candidat de JxCat per Tarragona al 28-A, Josep Rull, alerta aquest dimecres que "el PSC pot acabar sent el cavall de Troia del 155". En una entrevista a 'El Punt Avui', argumenta que "la prioritat del PSOE és un pacte amb Ciutadans" i recorda que la intervenció autonòmica és "la proposta estel·lar" del partit taronja, juntament amb el PP i Vox. Amb tot, Rull deixa clar que "l’únic antídot" contra una nova aplicació del 155 a Catalunya és una "victòria rotunda" de les forces sobiranistes a les generals.

"Anem a Madrid a fer política. Anem a Madrid a defensar tot el que va representar l'1 d’Octubre", diu l'exconseller, i, tot i que assegura que JxCat no buscarà "bloquejar la política espanyola", afegeix que "és evident que sense diàleg de debò no pot formar-se cap suport estable". En aquest sentit, afirma que "el PSOE només pot decidir si assumeix els postulats democràtics i acorda un referèndum amb la Generalitat o si continua negant aquest dret col·lectiu".

Rull, que al llarg de l'entrevista diu que l'eventual trencament del PDECat "és una hipòtesi" que no es planteja "de cap de les maneres", es mostra convençut que "el món mirarà els resultats de les eleccions a Catalunya i determinarà si 'el cas català' continua viu", diu, i insisteix que "només hi continuarà, als seus ulls, si hi ha una majoria independentista clara, inequívoca".

En referència al judici, Rull diu que, "passi el que passi, sigui quin sigui el sentit de la sentència", els presos polítics ja han "guanyat", perquè han "sigut capaços de posar en evidència, despullada de tota la seva parafernàlia, l’operació orquestrada per l’Estat profund per crear unes falses acusacions de rebel·lió, de sedició, de violència, de malversació... que no s’han produït mai".