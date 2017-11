Sabadell també restitueix les banderes espanyola i europea a la façana de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sabadell també ha restituït aquest dimecres les banderes espanyola i europea a les astes oficials del consistori.

Ho ha fet després que la Delegació del govern espanyol a Catalunya hagi sol·licitat a l’Ajuntament un informe que demostri el compliment de la legalitat espanyola en relació amb les banderes, com va fer també Girona.

Aquests símbols es van retirar de l'Ajuntament de Sabadell, igual que del de Girona, el 27 d'octubre, un cop el Parlament va declarar la República Catalana, una acció que comptava amb el suport dels grups municipals de Crida per Sabadell, ERC i Convergència i Unió al consistori.

Maties Serracant, que va assumir la responsabilitat de la retirada, ha decidit restituir les banderes i donar per tancat un tema que per a l'alcalde "no va de banderes, va de dignitat, de democràcia, de donar suport a un govern legítim al Parlament". En aquest sentit, es reafirma en el fet que la seva voluntat és "donar sempre la veu a la gent, tal com es va fer l'1 d'octubre, i actuar conseqüentment d'acord amb la voluntat popular".

Des de l'oposició, PSC, Ciutadans i PP van exigir la reposició de les banderes, i es van sumar a la concentració celebrada divendres passat davant l'Ajuntament convocada per Societat Civil Catalana amb el mateix clam. Des del govern, dues de les forces, Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell, van rubricar un comunicat conjunt aquest dimarts en què feien la mateixa petició.