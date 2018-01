Sáenz de Santamaría reclama a Roger Torrent que proposi un nou candidat a la presidència de la Generalitat

La vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ha assegurat aquest matí a València que el president del parlament català Roger Torrent ha d'obrir una nova ronda de contactes "per salvar la situació generada pel senyor Puigdemont".

Santamaría ha defensat que a les corts catalanes hi ha molts diputats elegibles, "tant independentistes com constitucionalismes", i ha assegurat que és moment que "es construeixi i es deixi de destruir, que es recuperi la fortalesa, la serenitat i l'estabilitat que sempre ha tingut Catalunya".

En la seva intervenció al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània, on ha presentat la conferència de la presidenta del PP del País Valencià, Isabel Bonig, la vicepresidenta ha estat preguntada pels missatges de text d'Puigdemont difoses avui en què reconeix que el procés independentista "ha acabat" i que els seus companys independentistes l'han "sacrificat" com a candidat.

Sáenz de Santamaría ha afirmat que els governs han de pensar en el futur del país i no en el seu propi, un consell que, segons ha dit, s'aplica ella mateixa i se l'aplica també a Puigdemont, i alhora ha considerat que "és moment que s'assumeixi el que s'ha dit moltes vegades en privat ".

També ha afirmat que a Catalunya s'ha enfrontat als ciutadans, s'ha dividit la societat i s'ha sembrat la discòrdia per part dels partits independentistes i, per això, ara "es cull discòrdia".

Preguntada per que el president del parlament català s'hagi referit a ella com "la vicepresidenta Soraya", Sáenz de Santamaría ha contestat: "Les dones tenim dret al nostre cognom".

Sobre la posició del PSOE en aquesta crisi, la també ministra de la Presidència ha afirmat que han parlat molt i compartit punts de vista sobre aquesta situació, i que tots dos partits són conscients que es tracta d'una situació d'Estat en què cal treballar junts.

Hernando (PP): "Tots acabaran inhabilitats"

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha anat més enllà i ha donat per fet aquest dimecres que tot el Govern serà inhabilitat i "alguns" d'ells hauran de continuar a la presó quan s'obri judici oral en la causa per rebel.lió al Suprem. "És que Puigdemont no ho serà mai [President], com tots els consellers que avui són a la presó o estan processats acabaran inhabilitats i alguns a la presó. Perquè no hi haurà impunitat, immunitat, ni indult", ha dit en una entrevista a Telemadrid.