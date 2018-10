Sánchez avisa Iglesias que és la Moncloa qui negocia els comptes

Toc d’alerta de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias abans que visiti Oriol Junqueras aquest divendres a la tarda a Lledoners. El focus polític es trasllada a la presó, on el líder de Podem i el president d’ERC abordaran els dos temes més candents de la política espanyola i catalana: els pressupostos generals de l’Estat i el Procés, centrat actualment en la situació dels presos polítics. Després de segellar l’acord pels comptes amb el partit lila, el president espanyol va advertir dijous al seu soci preferent que “els pressupostos del govern els negocia el govern”, davant la iniciativa d’Iglesias d’acostar posicions amb ERC per aconseguir el seu suport, imprescindible perquè tirin endavant.

Sánchez va llançar l’avís des de Brussel·les, on busca l’aval de la Comissió Europea a la proposta, mentre que el secretari general de Podem adopta el rol de figura pont amb les formacions independentistes per aconseguir el seu suport. Alhora, Iglesias, que de bon principi ja va subratllar que havia aconseguit mesures socials que el PSOE per si sol no hauria impulsat, marca perfil per evitar que el partit lila quedi com la crossa dels socialistes. “És evident que és una imatge potent, i la prova és que hi ha molta gent enfadada, també al PSOE”, admet a l’ARA un diputat d’En Comú Podem al Congrés sobre la reunió amb Junqueras, que serà sense vidre pel mig i sense límit temporal. Iglesias anirà acompanyat de la portaveu d’En Comú Podem a la cambra baixa, Lucía Martín, i el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens. Per part d’Esquerra també hi haurà el diputat al Congrés Joan Tardà i el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià.

Malgrat que en un inici va reconèixer les seves intencions de bastir ponts amb ERC, ahir el líder de Podem va emmarcar la trobada en la voluntat de parlar de “política en general” i va assegurar que va ser Junqueras qui va promoure la reunió. De fet, s’havia de celebrar quan encara era a Estremera, però no es va poder concretar.

Iglesias visita Lledoners com a únic líder estatal que expressa la seva disconformitat amb la repressió de l’Estat contra l’independentisme, per bé que amb reserves, perquè no insta el govern espanyol a moure fitxa amb la fiscalia al Tribunal Suprem. En canvi, dijous sí que van demanar un gest de Sánchez a l’Advocacia de l’Estat el líder d’Esquerra Unida, Alberto Garzón, i el portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Joan Mena, malgrat que ho desvinculen de l’aprovació dels pressupostos.

L’immobilisme de l’executiu amb l’autodeterminació i els presos, però, és el principal impediment perquè ERC i el PDECat s’avinguin a negociar -tot i que aquest divendres el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, es reuneix a Madrid amb la ministra d’Economia, Nadia Calviño-. Ho han deixat clar diferents portaveus dels partits independentistes, com Gabriel Rufián, que ahir va insistir que en lloc de pressionar Junqueras a la presó pels pressupostos, Iglesias hauria d’empènyer Sánchez a intervenir a favor dels presos.

El líder de Podem apareix també com una figura per pacificar les tensions entre el govern espanyol i els partits independentistes, que els últims dies s’han situat sobre el ministre d’Exteriors, Josep Borrell. Després que es mostrés convençut que el PDECat i ERC aprovarien els comptes, dijous Rufián el va acusar de “fatxenda”. Iglesias va fer una crida a “rebaixar el to” i, en declaracions des dels passadissos del Congrés, va demanar al portaveu republicà i a Borrell que deixin de competir per veure “qui és més arrogant”. ERC, Podem i indirectament els comuns posen avui a prova les seves possibilitats d’entesa de cara al futur.