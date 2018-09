Sánchez cedeix a Iglesias compromisos en matèria social per assegurar-se el suport als pressupostos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut aquest dijous el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, a la Moncloa, en una trobada que ha servit perquè tots dos donessin un impuls a la seva aliança, forjada en la moció de censura contra Mariano Rajoy, i que va convertir la formació lila en el soci preferent de l'executiu. Tots dos dirigents han mantingut una trobada fructífera, en la qual el president espanyol ha cedit a Iglesias la 'paternitat' de diverses reformes en clau social, que el mateix líder d'esquerres ha explicat des de la sala noble de la Moncloa.

"La nostra voluntat és governar junts des del Parlament", ha afirmat Iglesias, que ha avançat la seva intenció de tancar un acord amb el govern espanyol per aprovar uns pressupostos per al 2019, extrem imprescindible si Sánchez vol esgotar el mandat i allargar-lo fins al 2020.

Rebaixa d'impostos als autònoms i de l'IVA

Sánchez s'ha compromès amb Iglesias, entre altres coses, a revertir retallades en educació, i disminuir la ràtio d'alumnes per aula; impulsar l'extensió de la gratuïtat i universalitat de l'educació infantil; retirar les medalles i les pensions al policia torturador franquista Billy el Niño, o rebaixar els impostos als autònoms i l'IVA dels productes de primera necessitat, entre moltes altres mesures. "Ha sigut una reunió molt productiva", ha considerat Iglesias, que ha aconseguit sortir de la Moncloa amb un grapat de compromisos en la línia de les mesures que duia Podem al seu programa electoral. El president espanyol imita així l'estratègia que seguia Mariano Rajoy amb Ciutadans: la de cedir trumfos, a canvi del suport a les lleis fonamentals que han de garantir l'estabilitat de l'executiu, tot i que, com en aquell cas, el govern no en té prou amb els vots del soci preferent per aprovar les seves lleis.

Iglesias també ha traslladat al govern espanyol la seva proposta d'instaurar un sistema de contenció de preus dels lloguers, amb referències públiques i mesures per treure als mercats els pisos buits de grans tenidors, a més de la creació d'un gran parc d'habitatge social. I també ha demanat a Sánchez que Espanya reconegui l'estat palestí, suprimeixi el vot rogat o derogui la reforma laboral. En aquests àmbits, segons ha explicat Iglesias, "el 'feeling' ha sigut bo", tot i que encara no hi ha hagut acords.