Sànchez: “No fer Govern vol dir eleccions  i no tinc clar que la situació no empitjori"

El candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, ha reiterat la necessitat de disposar de Govern el més aviat possible. En una carta publicada al Nacional, l'expresident de l'ANC assegura que ho té clar des de l'endemà de les eleccions, però “sobretot ara després de l’empresonament d’en Turull i la resta, crec que no podem badar”. A parer seu “no fer Govern vol dir eleccions i no tinc clar que la situació no empitjori. En tot cas, unes eleccions ens porten a un escenari on els guanys seran, en tot cas, poc significatius, i el risc de perdre és real encara que sigui per la incertesa de totes les eleccions. El resum és molt clar: el risc és descompensat pels possibles guanys. I lògicament cal no oblidar els derivats nocius de no controlar l’administració”.

En opinió de Jordi Sànchez, “renunciar al control de la Generalitat és absurd i dificulta la tranquil·litat que requerim per refer l’estratègia i encarar el nou escenari social i polític”. En aquest sentit, Sànchez interpel·la molt seriosament els actuals líders del moviment sobiranista: “No sé si serem capaços d’evitar les eleccions. El Suprem alimenta la visió dels qui volen eleccions. I costa que s’imposi una mirada a mig i llarg termini. La gent circula amb llums curtes i només es valora el presentisme més estricte. Molts obliden que encara ens falta molt camí per a recórrer i que som corredors de fons”, sentencia en el seu escrit Sànchez, tancat a la presó d'Estremera des de fa sis mesos amb Jordi Cuixart, líder d'Òmnium.