Sánchez insisteix: "A Espanya no hi ha presos polítics"

Davant la polèmica que hi ha hagut a Washington amb un discurs de l'ambaixador espanyol a la capital nord-americana –Pedro Morenés ha posat en qüestió que hi hagi presos polítics, fet que ha provocat que el president de la Generalitat hagi abandonat l'acte–, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que "a Espanya no hi ha presos polítics".

Sánchez ha admès que no ha pogut sentir el discurs de l'exministre de Defensa del PP i ha evitat entrar en la polèmica de Torra, però ha subratllat que la seva posició respecte a Catalunya "no ha canviat". El líder socialista no ha volgut contestar si acceptarà un referèndum pactat i ha emplaçat a resoldre la "crisi política" des de la política i ha recordat que aviat es reunirà amb el president de la Generalitat.

Pedro Sánchez ha fet aquestes declaracions a Brussel·les, on aquest dijous i divendres se celebra un Consell Europeu, la primera cimera formal en què participa el nou president del govern espanyol. Sánchez ha aprofitat el viatge per reunir-se aquest matí amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.