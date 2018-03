Sànchez deixa pas a Turull i inicia el desbloqueig de la legislatura

Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i, a l’espera que sigui formalment proposat, Jordi Turull. Al tercer candidat, la investidura comença a agafar forma un cop l’expresident de l’ANC va anunciar ahir que abandona la vida política. Ho va afirmar el seu advocat, Jordi Pina, davant la sala penal del Tribunal Suprem, que revisava la decisió de Pablo Llarena de mantenir-lo en presó provisional. En les pròximes setmanes farà efectiva la renúncia a l’escó, però el seu grup no trigarà tant a canviar de candidat. Turull, número 3 de JxCat, per darrere de Puigdemont i Sànchez, és el pla C per desbloquejar una legislatura iniciada amb el 155 i en la qual s’ha fet evident que els tribunals espanyols no estan disposats a permetre que un pres polític presideixi la Generalitat.

El president del Parlament, Roger Torrent, compareix avui per explicar com queda el debat d’investidura, que podria convocar per a la setmana que ve un cop hagi acabat la tercera ronda de consultes amb els grups parlamentaris. Ahir Torrent es va reunir breument amb la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, però encara no té sobre la taula el nom de Turull, segons expliquen diverses fonts. El conseller de la Presidència és el tercer d’un pla -avançat al febrer per l’ARA- traçat fa setmanes per JxCat que preveu el relleu de cada candidat fallit. Puigdemont no va poder superar les mesures cautelars del Tribunal Constitucional i Sànchez ha topat amb el Suprem. En canvi, fonts del govern espanyol explicaven ahir a l’ARA que no s’oposaran a la investidura de Turull. En llibertat condicional des del 4 de desembre i imputat també en la causa per rebel·lió, ell podria quedar inhabilitat després del judici o fins i tot abans, si el jutge el torna a empresonar en considerar que la presidència de la Generalitat comporta risc de reiteració delictiva. La quarta en la llista de JxCat és Artadi. El seu moment arribaria quan Turull quedés inhabilitat, una hipòtesi més que probable, segons diverses fonts sobiranistes.

De moment, JxCat manté públicament la incògnita sobre el substitut de Sànchez. Ahir un dels portaveus, Eduard Pujol, explicava des de la porta del Suprem que el nom de Turull encara no està sobre la taula: “El nom s’ha de debatre, s’ha de parlar i s’anunciarà quan toqui”. Al matí havia sigut la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, la que havia assumit en declaracions a TV3 que JxCat ja havia proposat formalment Turull com a candidat a la presidència. Uns minuts després rectificava a Twitter admetent que encara no s’havia anunciat.

La idea de JxCat i ERC, expliquen des dels partits, és no demorar la investidura. De fet, ahir el líder republicà, Oriol Junqueras, mantenia que era imprescindible fer govern immediatament en una entrevista per escrit enviada a TV3: “¿Algú creu de debò que estem millor sense govern a Catalunya i amb el PP presidint de facto la Generalitat?”

El més probable és que Torrent convoqui el ple la setmana que ve -la direcció d’ERC fins i tot ha demanat als diputats que no marxin de viatge- i que les negociacions amb la CUP s’allarguin fins a l’últim moment. Els anticapitalistes, però, no es mouen ni un mil·límetre. Ahir el diputat Carles Riera va deixar clar que ni la qüestió de confiança ni la candidatura de Turull varien la posició respecte a un full de ruta que veuen “autonomista”. L’abstenció dels quatre diputats cupaires deixa la investidura en mans de Carles Puigdemont i Antoni Comín. Si renuncien als escons hi haurà president en segona volta i es podrà formar govern immediatament.

El gest de Sànchez s’explica per dos factors. Un, la voluntat de desbloquejar immediatament la investidura i no abocar JxCat a esperar els recursos. L’altre, tenir més opcions de sortir en llibertat més de cinc mesos després d’haver ingressat a presó. De fet, la defensa de Sànchez va anunciar davant la sala d’apel·lacions que “estava disposat” a deixar l’escó i reincorporar-se a la docència per poder sortir en llibertat i “abraçar” les seves filles.

De moment, i tot i el canvi de criteri amb Joaquim Forn, per a qui ha demanat llibertat sota fiança, la fiscalia no varia la intenció amb Sànchez. El ministeri públic segueix exigint que es mantingui en presó preventiva perquè creu que hi ha un “extraordinari risc de reiteració delictiva”. Que encara sigui formalment el candidat a la presidència de la Generalitat -a l’espera de l’anunci de Roger Torrent-és una raó de pes per al ministeri públic.

El discurs de Sànchez

Segons fonts jurídiques, Sànchez va fer ús de l’últim torn de paraula de la vista per defensar tres idees. La primera, que ell és un home de pau i que, a més, és un diputat de nova elecció que no formava part de l’anterior legislatura. La segona, que mai va rebre cap avís del TC ni del TSJC sobre l’1-O i que, per tant, no pot haver comès un delicte de desobediència. I tercera, que no és un “líder carismàtic” del Procés, tal com el va definir Llarena en l’última interlocutòria. En aquest sentit, va recordar que totes les decisions que prenia des de l’ANC suscitaven debat intern. Ara la decisió està en mans de la sala d’apel·lacions del Tribunal Suprem, l’encarregada de revisar les decisions del jutge Pablo Llarena.

En cap moment durant la vista -que va durar poc més d’una hora i mitja, més de l’habitual en aquests casos- es va tractar la petició d’un permís extraordinari per a la investidura. En una reunió prèvia a la vista, es va acordar no acumular els recursos -Sànchez en va presentar dos, un per sortir de la presó i un altre per al permís-, a petició tant de la fiscalia com de l’Advocacia de l’Estat i del partit d’extrema dreta Vox, que actua com a acusació popular. Més enllà de les al·legacions als recursos de Sànchez i de Forn, la fiscalia també va demanar ahir al jutge instructor que anul·li els passaports dels polítics exiliats per limitar els seus moviments. A la Unió Europea, però, n’hi ha prou amb el DNI per circular.

Torrent compareix avui per definir els pròxims passos del Parlament. Ho fa sabent que el Constitucional va rebutjar ahir les mesures cautelars que li demanava el PSC per activar el compte enrere cap a les eleccions. En tot cas, no caldrà esperar a la decisió definitiva del tribunal. Si no hi ha majoria per investir Turull, el rellotge començarà a córrer. I si és investit president, el desbloqueig ja serà un fet.

Una setmana per posar fi a l’aplicació del 155

Torrent obrirà consultes

Ara que Sànchez ha renunciat a ser candidat, pertoca al president del Parlament proposar-ne el substitut. Roger Torrent compareix avui a la cambra per explicar els següents passos de la investidura i convocarà una nova roda de consultes. El ple d’investidura es podria celebrar la setmana que ve.

La CUP no es mou

La candidatura de Turull -com la de qualsevol altre candidat- toparà amb l’abstenció de la CUP, que ha insistit que no acceptarà un full de ruta “autonomista”. Les negociacions de JxCat i ERC amb els anticapitalistes segueixen obertes.

Dos vots imprescindibles

L’abstenció de la CUP deixa en minoria el candidat de JxCat i ERC (64-65). Per capgirar la situació, diverses fonts apunten la necessitat que Carles Puigdemont i Antoni Comín, amb el vot bloquejat a Brussel·les, renunciïn als seus escons.

Govern immediat

JxCat i ERC ja han tancat el nou full de ruta i s’han repartit les conselleries. Fins i tot han decidit -per separat- qui seran els consellers. L’acord implica que, tan bon punt s’investeixi un president, es formarà el Govern de forma immediata.

Llibertat vigilada

L’amenaça d’inhabilitació plana sobre Turull. Un cop s’obri judici oral, el diputat de JxCat pot acabar sent condemnat i expulsat de tot càrrec públic. Si Llarena l’enviés de nou a la presó, el podria inhabilitar fins i tot abans.