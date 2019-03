Sànchez demana fer un debat de candidats del 28-A a Soto del Real

La campanya electoral estarà marcada, a més de les possibles aliances postelectorals, per l’empresonament preventiu de fins a cinc candidats que lideren les llistes JxCat i ERC i que, encara que estiguin privats de llibertat, hi voldran participar. Els republicans van demanar la setmana passada a Institucions Penitenciàries poder organitzar actes a les presons a Catalunya i a Madrid i ahir, segons ha pogut saber l’ARA, el cap de llista de JxCat per Barcelona, Jordi Sànchez, va comunicar a Soto del Real la seva voluntat d’organitzar un debat polític dins del centre penitenciari amb els líders de les formacions el 28-A. És a dir, des del mateix Sànchez fins a Inés Arrimadas (Cs) i Cayetana Álvarez de Toledo (PP), passant per Oriol Junqueras (ERC), Meritxell Batet (PSC) i Jaume Asens, dels comuns. A tots ells, segons les mateixes fonts, se’ls vol emplaçar a través d’una carta.

Aquesta petició es traslladarà previsiblement avui a la Junta Electoral Central (JEC), dos membres de la qual formen part de la sala que jutja el Procés al Tribunal Suprem, i a la secretaria d’estat d’Institucions Penitenciàries, tot i que no es proposa una data concreta per al debat. Segons fonts de JxCat, l’objectiu és, a banda de superar les limitacions de comunicació i discutir amb la resta de caps de llista, “defensar els drets polítics” dels presos. La pretensió de JxCat és també que aquest debat tingui un periodista com a moderador i sigui cobert pels mitjans de comunicació, la qual cosa requeriria una altra autorització de la presó.

El precedent andalús

Tant JxCat com Esquerra s’acullen al precedent d’Andalusia. Durant la campanya electoral dels comicis del 2 de desembre, Adelante Andalucía -la coalició entre Podem i IU- va fer mítings en centres penitenciaris, per tal d’informar i demanar el vot per la seva candidatura als reclusos, que tenien dret a vot a les eleccions. La JEC va autoritzar fer aquests actes polítics a la candidatura lila arran d’una consulta que li havia fet Institucions Penitenciàries. Els mitjans de comunicació, però, no van poder accedir-hi per captar-ne imatges. En el cas dels presos polítics, aquest argument s’utilitzaria per oferir informació sobre el programa electoral als reclusos amb dret a vot a Catalunya que es troben a la presó madrilenya. Malgrat que són pocs, creuen que mentre n’hi hagi algun és un argument vàlid. La mateixa llei penitenciària reconeix que els interns podran exercir “drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, inclòs el dret a sufragi”, sempre que no sigui incompatible amb la pena, de manera que JxCat considera que la llei l’empara per fer-ho.

El debat que proposa Sànchez és diferent del que han sol·licitat els republicans: ERC va demanar fer actes electorals de partit a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco, on hi ha l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera Dolors Bassa, i en centres penitenciaris catalans. Segons les fonts sobiranistes consultades, les sol·licituds s’han fet per separat i no hi ha hagut coordinació entre les dues formacions. Tal com ja va passar en les eleccions del 21-D, els dos socis de Govern s’enfrontaran als comicis i, per ara, malgrat que els dos es fan seu el reclam de la “unitat d’acció”, no preveuen signar punts comuns en els programes electorals.