Sánchez conversa amb Obama sobre migracions i joves en plena precampanya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha reunit aquest dimecres amb l’expresident dels Estats Units Barack Obama. La trobada, de mitja hora de durada, ha tingut lloc aprofitant la participació de l’exmandatari nord-americà a la Cimera Mundial del Turisme (WTTC, en les seves sigles en anglès), que se celebra a Sevilla.

Segons la Moncloa, durant la reunió els dos han conversat sobre els joves i sobre com desenvolupar plans que afavoreixin les oportunitats d’ocupació i habitatge per a les noves generacions. Obama, segons les mateixes fonts, “s’ha interessat per les polítiques que el govern de Sánchez ha posat en marxa en aquesta matèria i els seus projectes de futur”.

També han parlat “de la importància de l’educació i el repte per la igualtat de gènere”. El mateix president espanyol ha penjat la fotografia de la trobada en un tuit en què ha apuntat: “Els progressistes sabem que per plantar cara als desafiaments globals com el canvi climàtic calen eines multilaterals. Avui he compartit amb Barack Obama un interessant intercanvi d’idees sobre la lluita contra l’escalfament global”.

Per acabar, han parlat d'immigració, i Sánchez ha considerat que cal “tendir ponts i no aixecar murs”.