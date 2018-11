Sánchez, sobre eventuals indults als presos polítics: “Caldrà fer política”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a evitar aquest dimarts contestar si pensa en indults per als presos polítics catalans, perquè encara no hi ha sentència, però ha afirmat que després de deixar “treballar els jutges”, “haurem de fer política”.

Sánchez ha respost així durant la sessió de control al govern espanyol al Senat al portaveu del PP, Ignacio Cosidó, que l’ha acusat de tenir hipoteques amb els independentistes. El senador, que ha acusat Sánchez d’haver donat instruccions a l’Advocacia de l’Estat per rebaixar les acusacions, li ha replicat que digui als seus ministres que defensen els indults que “respectin la justícia”, i no a ell, i ha considerat que si arriben les mesures de gràcia seran “els indults de la vergonya”, que enviaran “el missatge que poden fer un nou cop d’estat”. A més, ha dit, si els concedeix “estarà traint una majoria de catalans” que “se senten desemparats” per l’executiu.

Sánchez ha censurat la judicialització de la política que va dur a terme el PP quan estava al govern i li ha demanat que “deixi treballar als jutges i després lògicament des del govern d’Espanya i des dels grups parlamentaris haurem de fer política”.

Cs i PP es queden sols en la prohibició dels indults als presos polítics

Ciutadans ha vist rebutjada la seva moció per prohibir la concessió d'indults als líders independentistes processats per falta de suport, tan sols secundada pel Partit Popular. En una sessió de gran tensió, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha advertit el líder de Cs, Albert Rivera, que ja "no aguanten més". I en seu parlamentària, ha etzibat a Rivera que, cada vegada, que se'ls denomini "colpistes", ell li dirà "feixista". A més, Tardà ha assegurat a Rivera que està "convençut" que el seu criteri "no està compartit amb els milers de ciutadans" que el voten. També, li ha retret que parlant d'indults dóna per fet la sentència condemnatòria.

Cs, en el text de la moció, redactava la seva preocupació per declaracions d'alguns dirigents socialistes, sobretot del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que "s'han manifestat favorables a l'atenuació de les mesures cautelars (...) adoptades pel jutge instructor" i fins tot, "partidaris de la concessió de futurs indults" en cas que s'arribés a dictar sentència condemnatòria.

La formació taronja es refereix a les declaracions del líder del PSC, Miquel Iceta, i a les de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Ambdós, en diferents ocasions, s'han mostrat a favor de concedir indults als presos.

La moció de Ciutadans demanava dues coses concretes: en primer lloc, proposar al Congrés que, amb el seu vot a favor, afirmés que "el principi d'igualtat davant la Llei, exigeix bandejar qualsevol besllum d'impunitat en el comportament dels responsables polítics". En segon lloc, instar al govern espanyol a "no concedir l'indult ni cap altra mesura de privilegi als que resultin condemnats pel cop separatista comès a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de 2017", tal com recull el text presentat.

La portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, ja fixava la posició del seu grup parlamentari aquest dimarts al matí, en roda de premsa al Congrés, assegurant que "votarien en contra" perquè aquesta moció parla d'un "futurible", ja que "no hi ha judici, ni sentència, ni condemna".

Compara l’autodeterminació amb el Brexit

Sánchez ha comparat també el referèndum del Brexit amb un eventual referèndum a Catalunya, i ha considerat que tots dos “divideixen” perquè una part no en reconeixeria el resultat. En resposta al senador del PDECat Josep LLuis Cleries, Sánchez ha dit que els independentistes“estan proposant fracturar la societat catalana en dos”, ha assegurat, abans de dir que en les últimes cites electorals la població catalana no ha votat majoritàriament forces independentistes: “Assumeixin la realitat, no són majoritaris per defensar l’autodeterminació”. Per això ha demanat als independentistes que diguin a la societat catalana “que no hi ha majoria” per a la independència, i que s’asseuran amb la resta de la població catalana per treballar “per l’autogovern” i l’Estatut d’Autonomia.

Sánchez ha considerat irònicament que els independentistes “vivien millor amb Mariano Rajoy al govern”, perquè tenien un enemic molt potent. En resposta al senador del PDECat Josep Lluís Cleries, Sánchez ha tret pit del desbloqueig de les relacions bilaterals entre el govern espanyol i la Generalitat durant el seu mandat, i de la reducció de la conflictivitat entre executius amb la retirada de recursos d’inconstitucionalitat en lleis socials catalanes, a més dels acords d’inversió a Catalunya, en compliment de l’addicional tercera de l’Estatut. Segons ell, la proposta política que ell proclama de “reforçar l’autogovern” és la més majoritària entre la població catalana.

Cleries li ha respost que “si vol triomfar entre el 80% de la població” cal que proposi un referèndum, i ha carregat contra el procés d’elecció dels vocals del Consell General del Poder Judicial. Aleshores Sánchez ha acusat Cleries de voler “polititzar la justícia” i li ha recordat que el govern “no dicta sentències, ni absolutòries ni condemnatòries”.