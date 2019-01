Sánchez se situa en la "moderació" davant d'una dreta radicalitzada que només crida "Visca Espanya"

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha situat aquest diumenge el PSOE en la "moderació i el sentit comú" davant una dreta "decadent i sumida en el desconcert de la seva corrupció i la seva radicalització", i ha advertit que ser patriota no és només dir "Visca Espanya".

"Ara que en sentim molts que parlen de patriotisme i diuen «Visca Espanya», nosaltres diem que ser patriota és treballar cada dia perquè a Espanya es visqui millor", ha dit en un acte celebrat a la pedania murciana de Puente Tocinos per presentar al candidat socialista a l'alcaldia de Múrcia, José Antonio Serrano.

"Visca Espanya, esclar, però no que visqui enfrontada com volen les tres dretes, sinó que visqui unida en la igualtat entre espanyols i la diversitat territorial del nostre país", ha insistit el president del govern espanyol, aclamat per socialistes murcians reunits sota un envelat i que no han parat d'aplaudir la seva intervenció.

Tal com va fer ahir en un altre acte polític del PSOE a Las Palmas de Gran Canaria, el líder socialista ha apuntat que la dreta que sempre "arribava tard" a les reformes socials ara ni tan sols vol arribar, i ha afegit que mentre "alguns es volen renovar fent passos enrere", els socialistes miren al futur i creuen que el futur d'Espanya "serà molt millor que el seu passat".