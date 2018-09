Sánchez proposa una reforma exprés de la Constitució per limitar els aforaments

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el consell de ministres aprovarà molt aviat una proposta per a una reforma exprés de la Constitució per suprimir els aforaments. Durant un acte per celebrar els 100 primers dies de govern, el líder socialista ha demanat el suport de la cambra perquè la reforma es pugui tramitar en només 60 dies, ja que no entraria en el fons de la carta magna i no caldria un referèndum. Sánchez ha assegurat que "estem en un canvi d'època" i que, coincidint amb els 40 anys de la Constitució, en proposarà la reforma. "Si tots actuem amb altesa de mires, aquesta reforma de la Constitució entrarà en vigor en només 60 dies des que comenci la tramitació", ha afirmat.

No ha aclarit, però, a qui afectaria aquesta reforma; si seria en tots els casos que hi ha actualment: diputats i governs autonòmics –l'aforament està recollit en els estatuts–, diputats i govern espanyol, i també la judicatura, la casa reial –excepte el rei, que és inviolable– i les forces de seguretat. Ciutadans fa temps que demana que se suprimeixin tots els casos perquè la justícia sigui igual per a tothom. De fet, durant l'estiu va presentar una proposta de reforma de la Constitució.

Justament la setmana passada, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, assenyalava que s'estava estudiant una proposta per reformar la figura dels aforaments en alguns casos, però assenyalava que era impossible suprimir-los per complet sense una reforma de la Constitució que veia molt inviable. Per a la reforma exprés de la Constitució caldrà el suport de dues terceres parts tant del Congrés com del Senat. El PP sempre s'hi ha mostrat disconforme, però encara no hi ha un discurs clar per part del nou líder de la formació, Pablo Casado, que es veuria afectat en el cas d'una reforma exprés pel cas del màster, que ja està al Tribunal Suprem.

Fonts del govern espanyol han assenyalat a aquest diari fins a tres versions sobre la reforma. Segons Vicepresidència, seria limitada i només afectaria el president del govern espanyol, l'executiu, els diputats i els senadors. A més, només se suprimiria l'aforament en els casos no vinculats en l'exercici de les seves funcions. És a dir, el cas de Casado, o bé casos d'assetjament sexual, problemes familiars... Tots els casos relacionats amb la corrupció continuarien al Suprem. Segons fonts de la Moncloa, en canvi, afectaria tots els casos. I, segons fonts de Justícia, no entrarien ni els diputats ni governs autonòmics, perquè tocaria reformar els estatuts d'autonomia, i en cap cas la casa reial. Per això assenyalen que va en la línia del que ja va anunciar Delgado la setmana passada. El que és clar és que el consell de ministres aprovarà aquest divendres un informe en què es remetrà la proposta tant als grups parlamentaris com al Consell d'Estat.

En aquest sentit, Sánchez ha demanat "determinació i avenços" amb la resta de partits perquè creu que així els polítics oferiran "un senyal d'elevada empatia i solidaritat" amb els ciutadans. "Que tornin a creure en la política és el repte comú que tenim tots els parlamentaris i polítics i el propòsit comú del govern", ha afegit, assegurant que reformes com aquesta mostren "l'esperit d'exemplaritat que inspira el govern".

Hemos dado un paso al frente por un Gobierno ejemplar en la regeneración democrática, operativo, europeísta, feminista y progresista. Estamos ante un cambio de época que exige atender la demanda de la sociedad. #Avanzamos, España avanza. 🔴Síguelo https://t.co/aOkNiFAPXN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de septiembre de 2018

És imprescindible el suport del PP

L'anunci de Sánchez és impossible sense el suport del PP. L'article 167 de la Constitució estableix que cal que aquest tipus de reforma de la Constitució passi almenys amb el suport de dos terços tant del Congrés com del Senat, on els populars tenen majoria absoluta. Si no hi hagués acord, s'intentaria aconseguir amb la creació d'una comissió de composició paritària de diputats i senadors, i després d'aquest pas, si tampoc passés, amb el suport de dos terços de la cambra. Però ni així els socialistes ho aconseguirien a la cambra alta sense el PP. A més, si s'arribés a aprovar la reforma podria sotmetre's a referèndum si quinze dies després ho demana un 10% dels membres de qualsevol de les dues cambres.

Suport de gairebé tot l'executiu

Sánchez ha reunit gairebé tot el seu govern en ple –faltava la ministra de Justícia i de Transició Energètica– per celebrar els 100 dies de l'executiu a la Moncloa. En l'acte hi han assistit també els líders dels agents socials i la cúpula del PSOE. L'amfiteatre de la Casa Amèrica s'ha emplenat de gom a gom per commemorar l'arribada dels socialistes a la Moncloa.

Després de la setmana més dura al capdavant del govern espanyol –amb la dimissió de Carmen Montón com a ministra de Sanitat i els dubtes sobre la seva tesi–, Sánchez ha decidit fer pinya per defensar la seva gestió. Sota el lema "Avancem", el discurs ha arrancat amb la reivindicació de la moció de censura i la vocació europeista del seu govern en contra dels estats xenòfobs i populistes.