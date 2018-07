El Síndic denuncia que el jutge Llarena s'extralimita en les seves funcions suspenent els diputats empresonats

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha denunciat aquest dimecres que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena s'ha extralimitat en les seves funcions suspenent els diputats empresonats i l'expresident Carles Puigdemont. "Està envaint potestats legislatives amb una clara intromissió, a més, en les majories parlamentàries", ha destacat.



Així ho ha expressat en roda de premsa al Parlament de Catalunya, acompanyat de l'adjunt general al síndic, Jaume Saura, després de la trobada amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. Ribó ha recordat que l'aplicació de l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal "afecta directament" els drets dels diputats, així com el "dret de participació i de representació" dels ciutadans de Catalunya. "Per dir-ho suaument", ha matisat, el magistrat Llarena es trobarà amb "serioses dificultats" per aplicar l'article de forma "efectiva".



D'aquesta manera, tant Ribó com Saura han lamentat que l'aplicació d'aquesta mesura "pot tenir un efecte directe" en el joc de majories parlamentàries i que, per tant, pot "desvirtuar allò que els catalans van expressar a les urnes amb el seu vot" el passat 21 de desembre. "Va en contra de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans que estableixen que el paper dels òrgans judicials no pot modificar l'expressió del poble", ha subratllat.



Un cop més, el síndic ha reivindicat que les acusacions de rebel·lió, sedició o organització criminal cap als líders independentistes "són desproporcionades" i que mantenir-les aniria en contra del "necessari diàleg polític per resoldre un conflicte polític".



El Síndic de Greuges, un òrgan parcial, segons Ciutadans



"El síndic no és el defensor del poble, és el defensor del Procés". Així s'ha expressat també aquest matí la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, després de la trobada amb el síndic i l'adjunt general. Des de Cs, per tant, lamenten "l'autèntica parcialitat" de l'organisme encapçalat per Rafael Ribó en relació amb el procés independentista. "Quan parlen de les barbaritats que es van produir el 6 i 7 de setembre, el síndic esdevé l'escut protector de la Generalitat", ha etzibat Arrimadas. En aquest sentit, la líder de l'oposició ha recordat que el síndic ha realitzat "múltiples i extensos informes" sobre l'1-O però que, en canvi, "silencia les barbàries del Procés" i "despatxa altres assumptes amb meres notes informatives".



En la trobada, precisament, Arrimadas també ha transmès a Ribó i a Saura la seva preocupació sobre diversos temes socials, com ara la gestió que s'està fent de la direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA) o la inexistència d'una targeta sanitària única per als ciutadans de Catalunya. Aspectes, ha considerat, que "no estan sent abordats" pel síndic.