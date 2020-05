Ortega Smith: "És un virus creat pel comunisme xinès com arma biològica"

El diputat de Vox Javier Ortega Smith, número dos de la formació d'extrema dreta, ha donat una entrevista al diari 'La Razón' on insisteix en acusar la Xina per la pandèmia del covid-19. Si després de donar positiu ell mateix va dir que els seus gens "espanyols" derrotarien "el virus xinès", en aquesta ocasió ha dit que "És un virus creat pel comunisme xinès com arma biològica".

Javier Ortega Smith es troba hospitalitzat lluitant contra el virus, i afirma que "sóc conscient que hauria pogut morir". Però el polític afegeix que "normalment no em penedeixo del que dic, ja vaig dir que com sóc espanyol, els anticossos que tinc també ho són, d'espanyols, però dit d'una manera èpica. Hi havia una lluita en el meu interior per salvar-me la vida entre els meus anticossos espanyols, o afinant una mica més, «hispans argentins», perquè tinc doble nacionalitat ... No em penedeixo del que vaig dir. I quan vaig dir xinesos, afegeixo una cosa més: no tinc cap dubte que és un virus creat en un laboratori, pel règim comunista xinès, com a arma biològica. No és un virus caigut de les estrelles o per mutació natural de plantes i animals".

Preguntat per les manifestacions convocades pel seu partit aquest cap de setmana, Ortega Smith diu que "la immensa majoria dels espanyols tenen sentit comú i han vist les terribles conseqüències del coronavirus. La Caravana de la Llibertat és una manifestació en la qual vas al cotxe o per les voreres amb la teva bandera i la mascareta; no hi ha risc de contagi. El que cal evitar són aglomeracions de persones sense mascaretes, com sí que va passar el 8-M. L'extrema esquerra ens vol a casa, emmordassats. Prohibirien que la gent pogués protestar als balcons, si fos per ells".