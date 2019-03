Societat Civil rectifica el seu president

El canvi a la direcció de Societat Civil Catalana no ha acabat amb la divisió a dins de l'entitat de referència de l'unionisme. La junta directiva de SCC ha enviat un comunicat aquest matí en el qual rectifica el posicionament que el seu nou president, Josep Ramon Bosch, ha mostrat en una entrevista a 'Eldiario.es', on s'allunyava de l'argumentari més dur que tradicionalment ha defensat l'associació.

Bosch va pronunciar-se en contra d'una nova intervenció autonòmica a Catalunya, un postulat que defensen el PP, Ciutadans i Vox: "El 155 és una mesura que ha d'aplicar-se quan es produeixi una clara violentació de l'ordre constitucional a Catalunya, cosa que no veiem que estigui passant en aquests moments", deia, abans de criticar els partits que la proposen "perquè no contribueix a la convivència". El president de SCC, a més, afirmava que li agradaria que els presos "no fossin a la presó". I acabava mostrant-se en contra d'una de les reivindicacions tradicionals de l'espai de SCC: "Estic a favor de la immersió lingüística".

Després de l'entrevista, la junta directiva de l'entitat ha emès un comunicat per "fixar" la seva posició en què rectifica els tres posicionaments defensats pel seu president. Afirma que el 155 és "una mesura democràtica i constitucional" i que han de ser els partits els que decideixin quan s'apliqui. Això sí, matisen –i en això coincideixen amb Bosch– que l'aplicació del 155 no pot ser l'únic instrument per "recuperar la convivència a Catalunya".

Sobre la presó provisional dels dirigents del Procés que estan sent jutjats al Tribunal Suprem, subratllen la seva "plena confiança en la independència del poder judicial". I recuperen l'argumentari habitual per carregar contra la immersió lingüística: "Exigim el compliment de les sentències judicials que reconeixen que el castellà ha de ser també llengua vehicular en l'educació".