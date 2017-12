El Suprem incorpora com a investigats Mas, Pascal, Rovira, Boya, Gabriel i Lloveras

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ja investiga pel delicte de rebel·lió també l'expresident de la Generalitat Artur Mas, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, les exdiputades de la CUP Mireia Boya i Anna Gabriel, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.

El magistrat instructor considera que els màxims dirigents dels partits a nivell orgànic i al Parlament, així com de les entitats independentistes, han participat en reunions que suposadament van servir per "idear el procés de ruptura que s'investiga, tal com recull l'agenda intervinguda en l'escorcoll al domicili de Josep Maria Jové". Els nous investigats rebran la notificació judicial durant aquest divendres.

En la seva interlocutòria, Llarena torna a evocar el document EnfoCATs elaborat per la Guàrdia Civil per fonamentar la vinculació d'aquests noms amb el desenvolupament del Procés. Tanmateix, el jutge va demanar a l'institut armat que individualitzés les actuacions "objectives" de cadascuna de les persones que surt en els seus informes. Ara, Llarena considera que hi ha "una sèrie d'elements que poden corroborar el que recull aquest document [EnfoCats]". "Tots ells semblen haver tingut una participació principal i destacada aportant el suport polític amb l'actuació parlamentària i d'execució que va tirar endavant aquest Procés", exposa Llarena, referint-se a l'atestat de la Guàrdia Civil en què es detallen els integrants d'un suposat comitè estratègic i un d'executiu per fer la independència.

Ara, la xifra d'investigats en la causa per rebel·lió puja a 28 persones –17 escollides com a diputades el 21-D–, 4 estan empresonades, 5 estan exiliades i la resta, en llibertat provisional. Són aquestes:

Govern (14):

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Santi Vila, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret.

Mesa del Parlament (6):

Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

Grups parlamentaris i partits (5):

Artur Mas, Marta Pascal, Marta Rovira, Anna Gabriel i Mireia Boya.

Entitats sobiranistes (3):

Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Neus Lloveras.

L'ARA ja va publicar l'11 de desembre passat que després del 21-D el jutge Llarena ampliaria el nombre d'investigats per la causa de rebel·lió, i que inclouria com a mínim Marta Rovira i Anna Gabriel.

Junqueras, citat el 4 de gener

El Suprem també ha indicat el 4 de gener la data en què resoldrà sobre el recurs d'apel·lació d'Oriol Junqueras a la decisió de Pablo Llarena de mantenir-lo en presó provisional. A diferència de Forn, Sànchez i Cuixart, el líder republicà va optar per presentar un recurs a la sala penal i no directament al jutge, de manera que seran tres magistrats els que resoldran sobre la seva petició. Així, Junqueras compareixerà el 4 de gener a les 10.30 h davant la sala de recursos, formada pels magistrats Colmenero Méndez de Luarca, Monterde Ferrer i Jorge Barreiro.

Paral·lelament, la fiscalia ha demanat que també se citin com a investigats Josep Lluís Trapero, encausat a l'Audiència Nacional per sedició pels fets del 20 de setembre, i l'exsecretari general de Vicepresidència Josep Maria Jové, investigat en la causa que s'instrueix al jutjat número 13 de Barcelona. "La seva incorporació a la causa com a investigats, en aplicació de les regles de connexió i de la necessària "inescindibilitat" que la causa demana, és absolutament inexcusable. S'ha acreditat la prestació d'una aportació material molt significativa dels fets investigats", apunta la fiscalia del Suprem.

El ministeri públic també reclama a Llarena la pràctica de noves diligències. Sol·licita que es torni a prendre declaració als consellers perquè s'expliquin sobre la causa. El passat 4 de desembre ja van comparèixer davant el jutge, però només perquè es revisessin les mesures cautelars i no per entrar al fons de la qüestió. A més, la fiscalia suggereix al jutge instructor que reclami les diligències prèvies dutes a terme per la jutge del TSJC Mercedes Armas vinculades amb el referèndum de l'1 d'octubre. Especialment, per investigar la possible utilització de fons públics per a l'1-O. També sol·licita al magistrat que es requereixi als Mossos d'Esquadra un informe sobre l'entrega de telèfons mòbils a les patrulles que van actuar l'1 d'octubre per a la comunicació amb les seves respectives unitats. El ministeri públic veu rellevant saber perquè no es van fer servir els canals habituals.

D'altra banda, l'acusació popular exercida pel partit d'extrema dreta Vox plantejarà a Llarena que Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras no puguin ser diputats ni tampoc els consellers exiliats.