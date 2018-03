Puigdemont apareix en un acte a la ONU que assenyala la regressió dels drets humans a Espanya

Un dia abans de la declaració de Jordi Sànchez i Joaquim Forn davant la sala del Tribunal Suprem per revisar el seu empresonament, un acte sobre la situació dels drets fonamentals a Espanya dins les Nacions Unides ha assenyalat la regressió en matèria de llibertats polítiques que afecta directament l'independentisme a l'Estat. El veto del Suprem a la candidatura de Sànchez a la presidència de la Generalitat, la manca de separació de poders, la violència policial de l'1 d'octubre i la situació dels presos polítics han posat en evidència l'Estat en presència de treballadors de les Nacions Unides i també l'expert independent d'aquesta organització internacional Alfred de Zayas.

En l'esdeveniment, organitzat per l'Institut de Drets Humans de Catalunya a Ginebra, ha aparegut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que precisament aquest dilluns tenien prevista una reunió a la ciutat suïssa. Hi han intervingut com a ponents l'exmagistrat del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín; el síndic de Greuges, Rafael Ribó; el professor del dret de protesta Michael Hamilton; la dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal; l'advocada Anaïs Franquesa; i la professora de dret internacional Margalida Capellà.

En la sortida de l'acte, el president no ha volgut fer declaracions i ha marxat a corre-cuita de la sala. Per la seva banda, Gabriel ha posat en valor la tasca dels exiliats i s'ha compromès a dedicar "cos, ment i ànima" a denunciar la vulneració de drets a l'estat espanyol. La cupaire s'ha negat a comentar la trobada que té previst aquest dilluns amb Puigdemont i ha recordat que no és una interlocutora per parlar d'investidura sinó que és aquí com a "exiliada" per denunciar la situació. "Aquesta no és la meva funció", ha dit, afegint que és a l'organització a qui li pertoca decidir. Tanmateix, ahir Puigdemont sí que va mostrar interès en parlar sobre les negociacions de la investidura.

Puigdemont ha arribat quan era el torn de l'exmagistrat del Tribunal Suprem, que ha criticat durament la situació de l'estat de dret a Espanya comparant-ho amb el franquisme:"S'està produint una espècie de concentració de poder que em recorda a la llei orgànica de la dictadura".

Ha centrat la seva intervenció en denunciar la manca de separació de poders que s'està produint a Espanya arran del Procés. La seva tesi és que les successives decisions del jutge Pablo Llarena en relació als presos que són diputats és una "invasió" del poder legislatiu per part del judicial. Pallín ha assenyalat dos casos concrets: quan Llarena va suggerir la delegació de vot dels presos per no concedir-los el permís per assistir en el plenari i el veto de la candidatura de Jordi Sànchez a la investidura.

Sobre això darrer ha dit: "No seria admissible en cap sistema europeu que un jutge pugui interferir en les decisions d'un Parlament impedint acudir a la investidura". A més, ha afegit que "el jutge no pot parlar del que passi després o abans o després del permís", en relació a les valoracions del context polític que Llarena ha fet en les seves interlocutòries. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, també ha denunciat aquesta situació. "Cap jutge pot decidir qui és el candidat a la investidura", ha dit Ribó, afegint que el veto a Sànchez és "un atac frontal al dret de participació de milions de persones que el 21 de desembre van elegir la majoria parlamentària".

Un altre dels punts que ha assenyalat Pallín és la manca de competències del Suprem per investigar uns fets que van succeir a Catalunya, asseverant que qui té la potestat és el Tribunal Superior de Justícia.

Al seu torn, la professora de dret internacional Margalida ha definit els empresonaments com a "polítics" i ho ha argumentat fent esment d'una sèrie d'interlocutòries del jutge Pablo Llarena en què condicionava la sortida de la presó a l'acatament de la Constitució i de l'article 155.

El testimoni de Laura Masvidal

Un dels moments més emotius de la conferència ha estat el torn de Laura Masvidal, dona de Joaquim Forn, empresonat a Estremera des del 2 de novembre. Masvidal, que ha sigut l'única aplaudida pel públic, ha denunciat la seva situació: "Sóc aquí perquè sóc la dona de Joaquim Forn, empresonat i conseller d’interior cessat pel 155 (...) Després de ser el conseller d'Interior que va gestionar els atemptats d Barcelona i Cambrils, el meu marit es passa 16 hores a la cel·la amb Oriol Junqueras per tenir l'aspiració de veure algun dia la independència de Catalunya. Igual que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart".

Masvidal, en representació a l'Associació catalana pels Drets Civils, ha explicat els milers de quilòmetres que ha de fer cada setmana, amb les seves filles, per veure el seu pare durant quaranta minuts i a través d'un vidre.

La dona de Forn ha denunciat la situació, que ha insistit en que ja no es tracta de les reivindicacions independentistes sinó dels "valors morals de qualsevol persona que es fa dir demòcrata".

Presència de l'expert de la ONU Alfred de Zayas

A banda de l'assistència de Puigdemont i Gabriel, també ha destacat la presència de l'expert independent en drets humans de la ONU en la conferència. Al final, De Zayas ha pres la paraula per posar en evidència que l'estat de dret no només significa el compliment de la llei sinó també ha de reflectir els valors democràtics.

"Es va argumentar que el referèndum era il·legal i inconstitucional. Sense fer referència als drets humans", ha defensat. Ha recordat també que la Constitució reconeix els tractats internacionals que fan referència al dret a l'autodeterminació que també s'haurien de tenir en compte a l'ordre d'interpretar l'ordenament jurídic.

Pel que fa als presos, ha cridat a la intervenció de Brussel·les, per una situació que considera insòlita en el marc dels estats de la Unió Europea. De Zayas, de fet, participarà demà en un acte també a les Nacions Unides sobre el dret a l'autodeterminació amb l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé.

L'objectiu de l'operació policial de l'1-O era "atemorir"

Un altre dels punts clau de la conferència ha estat la denúncia de la violència policial del referèndum de l'1 d'octubre. L'advocada Anaïs Franquesa, impulsora de la plataforma "Som Defensores", ha explicat el recull de dades de ferits i ha projectat imatges de la violència de la policia contra els votants per reclamar responsabilitats penals, civils i polítiques per l'operatiu. "[La policia] no buscava evitar el referèndum sinó aterroritzar i atemorir la població", ha dit , afegint que la finalitat de l'ús de la força és diluir el moviment independentista.

El Síndic de Greuges, per la seva banda, ha explicat que va posar en coneixement del comissari de drets humans del Consell d'Europa totes les queixes d'aquell dia per part de la ciutadania. Aquest comissari, ha dit, va demanar informació al govern espanyol i li va exigir una investigació sobre els fets. La resposta política, ha denunciat el Síndic, encara no s'ha produït per part de La Moncloa.