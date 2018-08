El Suprem decidirà el 5 de setembre si recusa el tribunal que jutjarà la causa per rebel·lió

El Suprem no s'esperarà ni al començament de l'any judicial, previst per al 10 de setembre, per començar a resoldre decisions sobre el Procés. L'alt tribunal ja ha convocat per al pròxim 5 de setembre la reunió per decidir si accepta la recusació del tribunal que ha de jutjar la causa per rebel·lió, tal com han demanat les defenses dels líders independentistes. En una providència, es convoca per a les 9.30 h la reunió de l'anomenada sala 61, liderada pel mateix president del Suprem, Carlos Lesmes, i formada per un total de 16 magistrats. Es preveu que el mateix dia hi hagi una resolució sobre l'incident de recusació.

En concret, l'òrgan que prendrà la decisió està configurat pels presidents de les cinc sales i pel magistrat més antic i més modern de cadascuna d'elles. En aquest cas, el president de la sala segona, Manuel Marchena, no en podrà formar part, ja que és un dels magistrats a qui proposen recusar. La fiscalia ja va presentar un escrit en què rebutjava tirar endavant les recusacions.

L'incident de recusació s'adreça a Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez, Luciano Varela Castro i Antonio del Moral García. Tots ells (a excepció de Del Moral, que substitueix l'exfiscal general Julián Sánchez Melgar) van formar part de la sala que va admetre a tràmit la querella interposada per l'exfiscal José Manuel Maza el passat 31 d'octubre, que va desencadenar tot el procés judicial. Per això els processats demanen apartar-los.

El Tribunal Suprem ha rebut sis peticions de recusació. Per una banda, la que ha presentat la defensa de Rull, Turull i Sànchez (a la qual s'ha adherit Forn), una altra de Romeva i Junqueras, una tercera de Puigdemont, Puig i Pontsatí i tres més d'individuals, presentades pels lletrats de Forcadell, Borràs i Cuixart.