El Suprem torna a rebutjar la llibertat dels presos polítics perquè les cautelars "no depenen del clima polític"

La sala penal del Tribunal Suprem ha tornat a rebutjar la petició de llibertat presentada per les defenses dels nou presos polítics, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Jordi Cuixart. Tots ells brandaven, com a principal argument, l'impacte que té sobre l'entorn familiar i personal la presó provisional.

Ara el Suprem els respon que "els sentiments d'aflicció dels familiars [...] no poden operar com a raons desencadenants de la llibertat". A més, assenyala que no es pot tenir en compte el canvi del "clima polític". Bassa demanava la llibertat després d'haver abandonat "per complet la política" i de constatar que "el clima polític actual és procliu al diàleg entre el govern central i el de la Generalitat". El Suprem assenyala que "ni les mesures cautelars vigents van respondre, en el moment de la seva adopció, a un determinat clima polític, ni la seva continuïtat pot revisar-se ara depenent d'un context polític diferent".

Es tracta de la resposta de la sala penal tant a peticions de llibertat del setembre com de recursos de súplica sobre interlocutòries del 26 de juliol en què ja se'ls denegava la llibertat. En concret, l'exconseller Joaquim Forn apel·lava a l'estat de salut de la seva mare, igual que Dolors Bassa –que va sortir unes hores de la presó per veure-la a l'hospital després de ser operada–, i l'expresidenta del Parlament, que també parla del seu net.

El tribunal considera que la petició que fan les defenses sobre la situació dels familiars no és suficient per "neutralitzar" el risc de fuga i de reiteració delictiva que ja va esgrimir el jutge instructor, Pablo Llarena, en confirmar la presó preventiva. "Les finalitats del Procés i, de manera especial, les mesures cautelars que tendeixen a assegurar aquestes finalitats, no es desdibuixen pel patiment que en l'ordre familiar pugui comportar la privació de llibertat", subratlla el tribunal.

Han de continuar a la presó durant el judici

El Suprem també rebutja que surtin en llibertat durant el judici. Alguns dels presos polítics havien al·legat la vulneració del seu dret a la defensa i a un procés just si continuen a la presó durant el judici oral. La sala penal considera que "ni el contingut material del dret a defensa ni el dret a un procés amb totes les garanties" estan afectats per les condicions que presidiran la celebració de les sessions del plenari. "La dignitat dels processats, les condicions de la seva alimentació i l'habitabilitat del lloc de la seva custòdia seran degudament garantits per aquesta sala", afegeix.