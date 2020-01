El Suprem manté per ara la inhabilitació de Torra com a diputat

El Tribunal Suprem també ratifica per ara la inhabilitació de Quim Torra. Tal com va fer aquest dijous amb Oriol Junqueras, la sala tercera de l'alt tribunal ha decidit no paralitzar d'urgència l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena la destitució del president de la Generalitat com a diputat al Parlament. Els jutges no aprecien raons d'especial urgència per a una suspensió d'aquest tipus, que impedeix a la JEC i a la Fiscalia pronunciar-se, i dona recorregut ara al recurs de Torra perquè sigui analitzat més a fons. Concretament, la secció quarta ha decidit donar cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre el recurs contra l'acord de la JEC. Amb aquesta resolució del Suprem, la Junta Electoral Provincial haurà de decidir ara si ja aplica l'acord del 3 de gener, notificat dimarts a totes les parts, pel qual s'ha de deixar vacant l'escó de Torra i fer que corri la llista, o bé vol esperar que es resolgui el fons del plet.

En la situació de Torra, una altra de les incògnites és si la pèrdua de l'acta de diputat implica també que Torra deixa de ser president. La JEC, en el seu acord, ja deixava la qüestió en mans del Parlament perquè la seva resolució només abastava la condició de càrrec electe. Emparant-se en el fet que a l'Estatut no hi ha cap apartat que digui que deixar de ser diputat sigui una causa d'inhabilitació com a president, el Govern tenia la intenció de fer-se fort en aquesta tesi. Amb tot, el Parlament va aprovar dissabte també en un ple extraordinari que Torra no ha de ser tampoc destituït de parlamentari i caldrà veure si les formacions independentistes busquen desobeir l'acord de la JEC, ara ratificat pel Suprem.

La sala avisa l'equip jurídic del president que el "caràcter arbitrari i il·legal o radicalment nul" de l'acord de la JEC que denuncien no justifica que s'hagi de suspendre d'urgència l'acord, perquè són qüestions "que afectarien al fons del recurs o en el seu cas a la resolució normal d'aquesta peça de suspensió". "Però no justifiquen en cap cas l'adopció d'una mesura cautelaríssima sense escoltar la resta de parts", argumenten els magistrats.

La defensa de Torra sostenia, entre altres coses, que la retirada de l'acta de diputat suposaria un acte irreparable que vulneraria drets fonamentals. El Suprem rebutja que aquest sigui un motiu suficient per adoptar les mesures d'urgència que sol·licitava i fa referència a una sentència del juny de l'any passat en què va tombar un acord de la JEC que expedia dues credencials de regidors a dues persones que cobrien dues vacants. És a dir, que el Suprem pot revocar una decisió de la JEC encara que s'hagi executat. Per tant, segons suggereixen els jutges, Torra podria ser destituït i substituït per un altre diputat i, si després el Suprem cregués que l'acord de la JEC no s'ajustava a dret, retornar al president la seva acta.