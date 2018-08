Surt en llibertat Santi Potros, considerat l'ideòleg de l'atemptat d'Hipercor

El dirigent d'ETA Santiago Arrozpide Sarasola, conegut com Santi Potros, ha sortit en llibertat aquest diumenge al matí de la presó de Topas, a Salamanca. Potros n'ha sortit a un quart de nou del matí vestit amb roba d'esport i una gorra blanca, acompanyat per tres familiars –dos homes i una dona–, i no ha volgut fer declaracions abans de pujar al cotxe.

El terrorista ha passat 31 anys a la presó (13 a França i 18 a Espanya) després de ser condemnat a més de 3.000 anys per alguns dels atemptats més sanguinaris de la banda terrorista ETA. De fet, Santiago Arrozpide Sarasola –natural de Lasarte (Guipúscoa)– està considerat l'ideòleg de l' atemptat d'Hipercor l'any 1987 a Barcelona, amb un balanç de 21 morts, i també està vinculat a l'atemptat de la plaça de la República Dominicana de Madrid, el 1986, que va matar 12 guàrdies civils.

Potros (Lasarte, Gipuzkoa, 1948) va entrar a formar part de l'organització terrorista el 1968 i vuit anys després va ingressar en els comandos Bereziak d'ETA politicomilitar. Detingut el 1987 a Anglet (França), l'etarra acumulava a Espanya onze sentències que sumen gairebé 3.000 anys de presó per atemptats amb aproximadament 40 assassinats. Després de dirigir els comandos més letals d'ETA, Santi Potros va engrossir la llista d'etarres crítics amb la banda arran de la ruptura de l'alto el foc del 30 de desembre del 2006, amb l'atemptat a la T-4 de l'aeroport de Barajas.



Des que va ser detingut a França, va estar en presons gales durant tretze anys fins que va ser extradit a Espanya el desembre del 2000. Dos anys després va rebre la seva primera condemna, de 99 anys de presó, per haver planificat un atemptat contra la seu de la Prefectura General de la Guàrdia Civil a Madrid el 1987. Un cop a Espanya, Potros ha complert pena en presons d'Andalusia fins que el 2009 va ser traslladat al centre penitenciari de Zuera, a Saragossa, i set anys després al de Topas (Salamanca), on ha estat fins avui.



El març del 2006 l'Audiència Nacional va acordar acumular les seves onze condemnes en una, i va xifrar en 30 anys el compliment màxim de privació de llibertat, i establia la seva excarceració per al 2030, si bé aquesta data no va ser definitiva perquè, amb la derogació de la doctrina Parot, la seva sortida va quedar establerta per al 2025. No obstant això, aquesta data tampoc va ser ferma, perquè va obtenir reduccions de condemna tant ordinàries com extraordinàries per treballs a la presó, i el desembre del 2014 la secció primera de la sala penal de l'Audiència va decretar la seva excarceració després de descomptar el temps que va passar tancat en presons de França, d'acord amb una normativa europea.