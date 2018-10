El TEDH rebutja una demanda contra el TC d'una síndica electoral de l'1-O

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha inadmès a tràmit per unanimitat una demanda de Montserrat Aumatell, una de les membres de la Sindicatura Electoral del referèndum de l'1 d'Octubre de la demarcació de Tarragona, tal com ha avançat 'El Español' i ha confirmat l'ARA. Aumatell va denunciar el Tribunal Constitucional (TC) per no haver-li permès prendre part en el procés judicial quan es va fer l'advertiment que s'imposaria una multa diària de 6.000 euros als síndics electorals nomenats pel Govern. Segons al·legava, no va rebre la notificació personalment del TC i va assabentar-se de les possibles sancions a través de la premsa i de la publicació de la resolució al 'Butlletí Oficial de l'Estat' el 22 de setembre del 2017.

En aquest sentit, Aumatell subratllava que se li havia vulnerat el dret a presentar un recurs, tot i que el TC havia deixat tres dies als afectats per recórrer. A més, denunciava que la seva pertinença a la Sindicatura Electoral de Tarragona no era delicte i també que havia patit persecució política pel fet d'implicar-se en el referèndum. El TEDH s'ha oposat a tots els seus arguments, en la que és la primera decisió que pren aquest tribunal en relació a l'1-O.

Primer de tot, Estrasburg recorda que els membres de la Sindicatura designats pel Govern van rebre la resolució del TC en què suspenia la llei de referèndum aprovada pel Parlament el 6 de setembre. "Per tant, estava advertida del seu deure de prevenir o aturar qualsevol iniciativa que ignorés o evités la suspensió del referèndum acordada pel Tribunal Constitucional", apunta el TEDH en el seu escrit. El tribunal insisteix que la seva conducta podia ser penalitzada amb multes i que comportava processos penals, i apunta que quan va dimitir de les seves funcions –el mateix 22 de setembre– el TC va aixecar la multa i no va patir cap perjudici econòmic.

En relació a la suposada persecució per raons polítiques, sustentada en l'article 14 de la Convenció Europea de Drets Humans, el tribunal també ho rebutja perquè la demandant no havia presentat documentació que permetés al tribunal "examinar una analogia entre dues situacions que podrien revelar la discriminació". En conversa amb l'ARA, Aumatell s'ha mostrat "decebuda" per la resolució del TEDH.