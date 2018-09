Tens cara a cara entre Aznar i Rufián, amb acusacions creuades de “colpista”

L’expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha comparegut aquest dimarts al Congrés pel finançament il·legal del seu partit, i, com estava previst, un dels cara a cara més intensos ha sigut amb el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que ha titllat Aznar de “senyor de la guerra” i ha assistit a la comissió amb una samarreta de José Couso. Tots dos s’han acusat mútuament de colpistes i han dut el debat molt més enllà de la corrupció, fent entrar el Procés i els presos polítics en la comissió.

Rufián li ha demanat si té “vergonya” després de liderar un partit condemnat per corrupció i d’haver condemnat “a mort” milers de persones a l’Iraq. “No es passa a la història del parlamentarisme per via de l’histrionisme”, ha dit Aznar, que ha titllat Rufián de “representant d’un partit colpista” i, per això, ha dit que “demanar segons quines explicacions transcendeix els límits de la vergonya”.

Sobre això, el republicà li ha retret que la seva formació està fundada per ministres franquistes, i per tant també “colpistes”, i Aznar ha continuat insistint de voler “donar un cop” i li ha demanat “que no ho facin” perquè el règim de la Transició “és el que els permet ser aquí”.

Davant de la insistència de Rufián a recordar-li la llista de convidats al casament de la seva filla, molts d’ells implicats en casos de corrupció, Aznar ha defensat que el seu gendre Alejandro Agag és “un empresari d’èxit” del qual ell se’n sent “orgullós”. Rufián li ha recordat el casament de la filla de Vito Corleone a ‘El padrí’.

Rufián li ha mostrat una fotografia del seu primer govern, amb tots els ministres imputats, condemnats o assenyalats per “enormes casos de corrupció”: “Vostè era el padrí d’aquest càrtel”. Aznar ha considerat que va ser “un govern molt bo” i que n'està “encantat”. A més, ha recordat que ERC té un “conseller de governació condemnat per contraban de tabac”, amb referència a Jordi Ausàs. Dels 71 nomenaments ministerials que va fer Aznar, ha dit, “només un” ha sigut condemnat en sentència ferma per corrupció, amb referència a Rodrigo Rato, i ha lamentat que “la presumpció d’innocència s’està convertint en presumpció de culpabilitat”.

Durant el tens interrogatori, els diputats del PP han defensat l’expresident del partit, que ha arribat acompanyat del líder popular, Pablo Casado. A més, han demanat en repetides ocasions al president de la comissió, Pedro Quevedo, que posi ordre i talli Rufián. Un dels més actius en la defensa d’Aznar ha sigut l’actual número dos del PP, Teodoro García Egea, en una imatge que contrasta amb l’ostracisme al qual havia condemnat Aznar l’anterior president del PP, Mariano Rajoy. Rufián ha burxat en aquesta situació, i li ha llegit a Aznar una notícia en la qual se cita la direcció del partit lamentant estar menjant-se “la merda d’Aznar”. L’expresident ha afirmat, amb l’aplaudiment dels diputats populars, que se sent “molt estimat” pel seu partit.