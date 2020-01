Laplana es treu de sobre la responsabilitat del 20-S

El major Josep Lluís Trapero, el comissari Joan Carles Molinero, el comissari Xavier Porcuna, el tinent Antoni Milla, el "subinspector Martín" i el cap de regió Joan Portals. Almenys amb sis superiors jeràrquics va mantenir contacte la intendent Teresa Laplana al llarg de la maratoniana jornada del 20 de setembre del 2017 a la conselleria d'Economia, durant la qual va rebre 144 trucades al mòbil i en va fer 98. Les explicacions de Laplana –acusada per sedició i per a qui la Fiscalia sol·licita quatre anys de presó– aquest dimecres a l'Audiència Nacional li han servit per deixar clar que el 20-S la seva capacitat de decisió a la Rambla Catalunya amb Gran Via era limitada. "¿Vostè no era la responsable de l'operatiu dels Mossos? D'acord", ha dit, resignat, el fiscal Pedro Rubira després de la insistència de la intendent, tot i que l'atestat policial s'hi referia –erròniament, segons Laplana– com a "cap de l'operatiu".

La Fiscalia ha volgut demostrar que Laplana no va auxiliar la Guàrdia Civil en l'escorcoll i s'ha qüestionat, com ja va fer amb Trapero, per què no es va establir un perímetre de seguretat a l'exterior del departament. La intendent ha assegurat que l'actitud dels manifestants era pacífica i que una intervenció d'ordre públic hauria pogut provocar una reacció de "resistència passiva o fins i tot activa" de la gent concentrada, cosa que hauria comportat uns "desordres públics incalculables". Tot i que ha apuntat que no hi va haver violència ni agressions ni escopinades als agents, Laplana ha insinuat la potencial perillositat que tenia la manifestació, sobretot si els antiavalots dels Mossos es posaven en marxa. En qualsevol cas, també ha puntualitzat que ella no tenia competències per prendre decisions d'aquesta mena i que es va limitar a "informar del que veia, fer la interlocució amb els representants de la Guàrdia Civil i traspassar totes les peticions que feien".

Laplana ha comparegut públicament per primera vegada des que està investigada, ja que durant la instrucció va declarar per videoconferència i en el procediment contra els líders independentistes al Tribunal Suprem es va acollir al seu dret a no declarar. Ja no apareixerà més al judici fins que arribin els informes finals, perquè està en tractament mèdic i el tribunal l'hi ha permès. La Fiscalia no s'hi va oposar, per bé que va advertir que la seva presència era important perquè hi haurà testificals que afecten el seu cas. Probablement es referia als dos tinents de la Guàrdia Civil responsables de la comitiva judicial i de seguretat, que quan van comparèixer al Suprem van carregar contra ella. "La senyora Laplana acatava totes les decisions de Sànchez", "la intendent assentia", "no va discrepar en cap moment" van ser aleshores algunes de les seves afirmacions.

La influència de Jordi Sànchez

La segona línia argumentativa del fiscal ha estat intentar vincular Laplana amb Jordi Sànchez, però la intendent ha deixat clar que les tres comunicacions que van mantenir van ser per motius concrets i perquè l'activista col·laborés en l'elaboració d'un passadís a l'exterior. Si Trapero ha basat part de la seva defensa en desmarcar-se del Govern, en el cas de Laplana ha marcat distàncies amb l'exlíder de l'Assemblea. "No tenia autoritat ni atribució per condicionar cap actuació policial", ha subratllat. Laplana va buscar així convèncer el tribunal de la seva nul·la participació en un delicte de sedició, una acusació que l'ha afectat emocionalment. "Durant dos anys i mig per a mi ha estat el dia de la marmota: m'he llevat amb el dia 20 de setembre i he anat a dormir amb el dia 20 de setembre".