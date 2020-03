Torra convoca Bosch arran dels casos d'assetjament sexual al departament d'Exteriors

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat aquest dilluns el matí al conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, arran dels casos d'assetjament sexual al departament per part del seu cap de gabinet, Carles Garcias -revelats per l'ARA-. Fonts de Presidència expliquen que el conseller no va transmetre res al president i que davant la "gravetat" dels fets Torra reclama explicacions.

Garcias va ser cessat recentment, el 24 de gener. Segons ha pogut saber l’ARA reconstruint el cas a partir de desenes de trucades i trobades amb els protagonistes, ERC va decidir cessar la mà dreta del conseller per un cas continuat d’assetjament sexual a diverses treballadores del departament. Contactat pel diari, Garcias assegura que la decisió de deixar la conselleria la va comunicar ell al novembre per la seva voluntat de retornar al sector privat.

El partit va engegar una investigació que està actualment oberta i li ha suspès de forma provisional la militància al partit. Ara bé, no es va activar el protocol contra l'assetjament sexual que disposa la Generalitat i el cas no es va traslladar fora del departament d'Exteriors. Tant és així que el conseller Bosch, des que li va arribaR formalment que hi havia queixes de diferents treballadores, va iniciar una ronda d’entrevistes amb el personal del departament. El conseller és qui personalment va parlar un per un amb l’equip d’Exteriors mentre, en paral·lel, la informació també li va arribar a Garcias, al qual les víctimes volien haver mantingut al marge. Quan ell se'n va assabentar, va esbroncar almenys una de les dones que denunciava l’assetjament.