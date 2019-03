Torra, als CDR: "No estem en dos llocs diferents"

El president del Govern, Quim Torra, ha tingut un cara a cara amb membres del CDR de Sabadell, abans de l'acte de presentació de la candidatura de JxCat a l'alcaldia de la ciutat, en què li han reclamat que implementi la república o dimiteixi. També li han retret que hagi retirat els llaços del balcó de la Generalitat, d'acord amb l'ordre de la Junta Electoral Central, i l'actuació dels Mossos d'Esquadra buscant aquest símbol també a les escoles. Torra, que els ha recordat que li han interposat una querella per aquesta qüestió i ha assegurat que els CDR i el Govern no estan "en dos llocs diferents" perquè comparteixen l'objectiu -segons informa l'ACN-.

"Jo soc el poble, no em pots dir que no soc el poble perquè soc aquí", s'ha reivindicat davant una trentena de persones, amb qui ha parlat durant uns deu minuts. En aquest sentit, els ha reclamat anar "tots a una" i els ha recordat que la situació "és complicada" pels presos, "exiliats" i les estratègies dels diferents partits. En relació al paper dels agents dels Mossos, ha recordat que són policia judicial de la justícia espanyola.

Després d'aquest encontre just entrar a l'Auditori de la Caixa de Sabadell, el president ha intervingut en la presentació de Lourdes Ciuró com alcaldable de la ciutat. "Un dia us cridaré, alcaldesses i alcaldes, al Palau de la Generalitat i us demanaré el vostre suport", ha dit, al·ludint als dos actes que hi va haver a plaça Sant Jaume amb els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont abans del 9-N i l'1-O, respectivament. "Us necessito", ha afirmat el cap de l'executiu, asseverant que és "molt important" que JxCat guanyi les eleccions generals per encarar bé la cita de les municipals i les europees. Ha definit la marca, creada el 21-D per l'expresident Carles Puigdemont, com la que "millor representa" l'1-O.

"No hi ha ziga-zagues en aquest camí cap a la independència, és un camí recte que hem de seguir amb totes les conseqüències", ha afegit.

En l'esdeveniment, com ja és habitual, hi ha participat l'expresident Puigdemont en connexió des de Waterloo. Ha recordat, tal com ha fet Torra, que aquest dissabte fa un any que van tornar a empresonar els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.