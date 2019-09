Torra envia una carta a Sánchez i li demana "explicacions" per les detencions de membres dels CDR

L'endemà de les detencions de nou membres dels CDR, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què li trasllada la seva "indignació" per una operació policial que considera que és "un exemple més de la utilització dels aparells de l'Estat per a una finalitat política partidista". Així, Torra demana a Sánchez "explicacions" pel conjunt d'actuacions policials d'aquest dilluns que són, assegura, "contràries als drets i llibertats públiques".

A la carta, Torra també demana explicacions per les paraules de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que va afirmar que es tractava de "detencions preventives". "Fins a nou persones van ser detingudes i acusades de terrorisme, en una operació judicial-policíaca-mediàtica que se saltava tots els principis de la presumpció d'innocència i que servia per inventar un fals relat de violència a Catalunya", afirma el president de la Generalitat.

Així, reitera que el moviment independentista "ha sigut, és i serà un moviment pacífic i no violent que busca assolir la independència" de Catalunya "sempre amb mitjans democràtics". Torra també aprofita la carta per mostrar la "preocupació" perquè el govern espanyol no està aplicant l'informe del Grup de Treball de Detenció Arbitrària de l'ONU.

La Moncloa defensa la "separació de poders"

Davant la missiva, la resposta de la Moncloa ha estat remetre's a les paraules que va pronunciar aquest dilluns el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què va defensar "la separació de poders" de l'Estat i va afirmar que l'operatiu policial estava dirigit per una autoritat judicial. En aquest sentit, Marlaska va assegurar que el poder judicial resoldrà "independentment" i "sense cap ingerència de cap altre poder" aquesta qüestió. Fonts de la Moncloa no han volgut aclarir si el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, respondrà oficialment a la carta.