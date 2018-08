Torra insta Sánchez a proposar un projecte per a Catalunya en comptes d'amenaçar amb el 155

"Confio que en la pròxima reunió, a l'octubre, se'ns expressi quin és el projecte per a Catalunya". El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat Pedro Sánchez a proposar "fets concrets i reals" en comptes d'"amenaçar amb el 155", un fet que li recorda el govern de Rajoy, quan pensava que s'entrava "en una etapa de negociació". Ha respost així a les declaracions del president espanyol en què ha insinuat que pot aplicar el 155 si Torra desobeeix, en declaracions a TV3 des de Perpinyà, on inaugura l'exposició '55 urnes per la llibertat'.

Torra s'ha mostrat sorprès perquè "creia haver entès que a un problema polític" li buscarien "una solució política" i ha deixat clar que deu la seva "obediència" al "Parlament de Catalunya" i no al govern de Sánchez. Tot i així, ha estès la mà al diàleg: "Nosaltres hi serem sempre, amb la voluntat de seguir parlant i negociant. [...] Anem amb la bandera del diàleg, de la convivència i de la democràcia".

Querido presidente @sanchezcastejon , creía haber entendido que a un problema político íbamos a buscarle una solución política. Por nuestra parte, siempre nos encontrarás en la vía de la obediencia al pueblo de Catalunya, el diálogo, la convivencia y la no violencia. Un abrazo. https://t.co/cOfZwfjx4C — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 31 d’agost de 2018

Demana a Ciutadans que rectifiqui

"Hem de ser molt conscients que el gran valor de la convivència és el valor que hem de preservar entre tots. Demano als que tenen actituds violentes que abandonin tota esperança de crear la fractura", ha dit Torra sobre les agressions dels últims dies i la despenjada de llaços per part dels líders de Ciutadans. Assegura que "els que intentin trencar" el valor de la convivència es trobaran "tot el poble" i ha demanat als partits que han atiat la violència que rectifiquin i expressin la seva condemna.