Torra condemna la pintada contra l'habitatge de Llarena i "qualsevol acció de violència"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha condemnat aquest dijous la pintada contra l'habitatge del jutge Pablo Llarena, assegurant que està "en contra de qualsevol acció de violència". Tot i això, tot seguit ha qüestionat també si és "admissible estar un minut a la presó" per haver convocat un referèndum i "haver donat la veu al poble".

El president ha fet una entrevista a Ràdio Euskadi, recollida per Europa Press, en el marc del seu viatge oficial al País Basc. Ahir Torra es va reunir amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, amb qui va constatar les seves diferències i, posteriorment, va oferir una conferència en què va advocar per bastir una llista per l'autodeterminació a les eleccions europees de catalans, bascos, mallorquins, valencians i gallecs.

En aquest sentit, aquest dijous ha defensat que, "per tenir una opció real, els independentistes" han d'anar "com més units millor", ja que la circumscripció és única a tot l'Estat a les eleccions europees. Torra també ha reiterat la seva aposta per "una gran aliança basada en els tres consensos que ara mateix hi ha a la societat catalana, "que es poden" ampliar "també a altres pobles de l'Estat".

No es penedeix d'haver desbancat Rajoy però afirma que amb Sánchez tampoc s'avança

D'altra banda, el president ha afirmat que no es penedeix d'"haver fet fora Rajoy" del govern però ha afegit que està esperant per veure si Pedro Sánchez els "ofereix una oportunitat o, com sempre", tindrà "la mateixa resposta de qualsevol govern de l'Estat".

Tot i que ha valorat que ara hi ha una interlocució entre els ministeris i els departaments, ha subratllat que no s'ha avançat "ni un pas" en "els grans consensos" que afirma que hi ha a Catalunya: "republicanisme, antirepressió i exercici de dret d'autodeterminació".

"Semblava que Pedro Sánchez era una alternativa, però tot el que està fent, aquesta proposta de reforma de l'Estatut, ens sona bastant a un «apoyaré» 2.0 del president de Zapatero", ha assenyalat Torra, que ha apuntat, però, que "sempre s'està a temps de corregir-ho".

Tanmateix, Torra ha assegurat que la Generalitat abanderarà el "diàleg" i que s'asseurà a la taula perquè és la seva responsabilitat. "Tenim el mandat del poble de Catalunya de continuar avançant construint república, però tenint en compte que partim del referèndum de l'1 d'Octubre i d'una declaració política d'independència del 27 d'octubre", ha afirmat.