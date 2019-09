Torra presenta un recurs al TSJC per suspendre l'ordre de retirar el llaç groc

Abans que s'acabi el termini de 48 hores que ha donat el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per retirar el llaç groc del Palau de la Generalitat -finalitza aquest dimarts a les 18:10-, el president, Quim Torra, ha presentat un recurs sol·licitant la seva suspensió. Segons argumenta l'escrit, la prohibició de la pancarta que reclama la llibertat dels presos i exiliats -que s'exhibeix al balcó de la Generalitat- és una vulneració de la llibertat d'expressió.

L'ordre del TSJC és una mesura cautelar dictada arran d'un recurs contenciós administratiu d'Impulso Ciudadano, per tal que el Govern retiri el llaç groc. "Penjar o despenjar una pancarta s'ha d'emmarcar en l'exercici de la llibertat d'expressió", diu el recurs de 14 pàgines, afegeint que no es pot considerar una resolució administrativa del cap de l'executiu. En aquest sentit, considera que com que col·locar un llaç groc no és una activitat administrativa i, per tant, "no és susceptible a ser fiscalitzada" per la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal. "No es pot adoptar la mesura cautelar", diu en relació a l'ordre dictada pel TSJC i per la qual va ser notificat personalment dilluns.

L'advocat de Torra cita jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que avala l'ús de pancartes per part dels representants polítics: "Negar-li al president de la Generalitat el seu dret a formular manifestacions polítiques, en aquest cas mitjançant una pancarta, suposa una vulneració de la seva llibertat d'expressió i una restricció injustificada i desproporcionada del debat polític sobre qüestions d'interès públic". Un argument que contrasta amb la mateixa resolució de TSJC que, malgrat ser una mesura cautelar, avançava una sèrie de criteris sobre la qüestió recordant jurisprudència del Tribunal Constitucional en què es nega que les institucions públiques tinguin el "dret fonamental a la llibertat d'expressió". El debat, doncs, passa per determinar -entre altres coses- si la pancarta del Palau forma part de la llibertat d'expressió del Govern i el president o representa una institució pública.

D'altra banda, l'escrit presentat pel president al TSJC considera que la resolució dels magistrats s'excedeix en la seva opinió, ja que creu que han entrat en el fons de l'assumpte quan no els hi tocava -de fet, aquesta qüestió va generar un vot particular-.

Per tot això, Torra defensa que l'ordre de tribunal català "no s'ajusta a dret" i que, per tant, ha de ser "revocada". Així, sol·licita al TSJC que se suspengui l'aplicació de la resolució fins que es resolgui aquest recurs. Fins ara, el president de la Generalitat ha mantingut que, sigui quina sigui la resolució del tribunal, mantindrà la pancarta pels presos polítics i exiliats. Un fet que, tal com ja va passar a la primavera, podria tornar a generar noves investigacions per desobediència: ara mateix el cap de l'executiu està citat en un judici per tenir llaços grocs en període electoral el proper 18 de novembre.