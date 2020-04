Torra supera el coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dimecres que ha donat negatiu en el segon test sobre el coronavirus a què s'ha sotmès. "Avui m'han dit que estava curat del covid-19. Vull agrair el suport i l'ànim rebut aquests dies", ha expressat a través de Twitter. També ha afegit que el seu pensament és per als que "lluiten per sortir-se'n i per tots aquells que no se n'han sortit i per les seves famílies".

En un comunicat, la Generalitat ha explicat que el president s'ha fet aquest segon test "corresponent als quinze dies posteriors a la infecció". També ha precisat que ja ha rebut l'alta mèdica però que continuarà a la Casa dels Canonges "seguint de manera estricta les indicacions de confinament que han rebut tots els ciutadans". Així, la seva activitat –que ha mantingut en tot moment– es continuarà vehiculant a través de "mitjans telemàtics".

Al mateix comunicat, el president ha traslladat la "solidaritat i escalf" a tots els que lluiten contra el virus ara mateix i el "condol i l'abraçada més càlida" als familiars i amics de totes les víctimes mortals. "Els tinc presents cada dia i cada hora", ha expressat.

Torra manté el confinament també com a missatge en defensa d'aquesta mesura, atès que ha reclamat al govern espanyol endurir-lo en nombroses ocasions. El 14 de març a la nit va ser la primera vegada que va demanar públicament a l'Estat fer una aposta clara per un "confinament total".