Torrent proposa una comissió al Parlament per estudiar la "vulneració de drets civils i polítics" a Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, proposa crear una comissió d'estudi sobre els drets civils i polítics per abordar si s'han vulnerat a causa de la "resposta autoritària de l'Estat" al Procés. "La irresponsabilitat del govern espanyol d'intentar resoldre per la via judicial un problema de naturalesa política ha generat una regressió democràtica sense precedents i, a conseqüència d'això, hem vist amb preocupació com es vulneraven drets fonamentals i es degradava progressivament la separació de poders", apunta en l'exposició de motius del text que ha presentat, i que ha avançat Nació Digital. La iniciativa es discutirà a la mesa aquest dimarts perquè entri a ple i tiri endavant la tramitació.

Torrent recorda que "desenes d'institucions, organitzacions i personalitats d'arreu del món, compromeses amb la defensa dels drets humans, han denunciat la repressió que el govern espanyol ha exercit contra ciutadans indefensos que feien cua per poder votar". "I han advertit que a l'estat espanyol s'han produït vulneracions greus del dret a la participació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d'expressió, els drets de reunió i manifestació, el principi de legalitat penal i el dret a la tutela judicial efectiva", afegeix.

Segons el president de la cambra, el fet que "s'empresonin ciutadans per les seves cançons, piulades o idees" o s'hagin "cancel·lat exposicions artístiques" dibuixa un "panorama de risc per a l'estat de dret". Limitar l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques posa en qüestió els fonaments democràtics i això hauria de ser motiu de preocupació per a tots els demòcrates, a Catalunya, a l'estat espanyol i al conjunt d'Europa", adverteix.