Torrent inicia una ronda de consultes telefònica per avançar la investidura

El president del Parlament, Roger Torrent, ha iniciat una ronda de consultes telefònica amb els diferents partit, una manera d'avançar la convocatòria del ple d'investidura. L'objectiu d'aquesta decisió és que el candidat se sotmeti al debat d'investidura a la presidència de la Generalitat com abans millor. Per tant, previsiblement podria celebrar-se un ple d'investidura demà, abans que l'únic candidat posat sobre la taula -encara no nomenat formalment fins ara-, Jordi Turull, hagi d'acudir a la citació del Tribunal Suprem, el proper divendres.

Amb l'inici d'aquesta ronda de contactes, Torrent escurça els terminis per nomenar oficialment Turull i poder-lo investir abans d'una possible inhabilitació de l'alt tribunal, que també ha citat per divendres Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Marta Rovira.

Fonts properes a Torrent han anunciat l'inici de la ronda de consultes després d'una tarda de negociacions entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP, que han hagut de reaccionar a corre-cuita a la citació de Pablo Llarena. Aquesta tarda Turull, la portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i el diputat Albert Batet s'han reunit amb Torrent per analitzar la situació.

A hores d'ara, els diputats de JxCat continuen reunits. Segons fonts de JxCat, la CUP, els vots de la qual són imprescindibles -si no hi ha renúncia de Carles Puigdemont i Toni Comín- veu viable la sessió i, fins i tot, podria replantejar-se la seva votació.