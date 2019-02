Torrent denuncia que s'han requisat peces de roba grogues i la revista 'El Jueves' als presos de Soto del Real

El president del Parlament, Roger Torrent, ha denunciat aquest dilluns "l’obsessió malaltissa" de l'Estat per "perseguir un moviment polític", després que a la presó de Soto del Real s’hagin requisat peces de roba de color groc o fotos familiars on apareixen llaços grocs. També algun exemplar de la revista 'El Jueves', ha explicat. "Quan s'arriba a aquesta obsessió malaltissa el problema no el tenim els independentistes, sinó el conjunt de demòcrates", ha assenyalat en declaracions als mitjans després de visitar els set homes encausats.

Torrent ha explicat que el centre penitenciari ha impedit l'entrada d'aquests símbols pel seu caràcter "partidista i ideològic", motiu pel qual ha indicat que el judici que començarà la setmana vinent "no serà un judici just perquè està tenyit d'una persecució a una ideologia". En aquest sentit, ha assegurat que els encausats aniran a "acusar l'Estat d'intentar impedir amb violència un referèndum, la vulneració de drets fonamentals i a reivindicar una idea legítima a la qual no renunciarem".

El dirigent republicà ha advertit a l'Estat que "té un problema si es pensa que jutjant els líders independentistes resoldrà el conflicte amb Catalunya". En aquesta línia, ha insistit en el posicionament del seu partit i ha reiterat la seva negativa a aprovar la tramitació dels pressupostos de Pedro Sánchez amb la presentació d'una esmena a la totalitat al Congrés.

Condicions "extremes"

El president del Parlament ha explicat que els reclusos de Soto del Real estan en condicions climatològiques "extremes" -"fa molt fred i no posen la calefacció", ha dit-, cosa que "afecta tots els interns". En relació als ordinadors portàtils que els encausats han portat per treballar en la seva defensa, ha anotat que encara no els els havien retornat, per bé que fonts d'Institucions Penitenciàries han indicat que aquest dilluns els els retornaran.