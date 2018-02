Els treballadors públics de ServidorsCAT, a Roger Torrent: "No podem aguantar més l'aplicació del 155"

Ja fa més de 100 dies de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució: una intervenció de la qual, amb l'acord d'investidura de la nova legislatura encallat, encara no s'intueix el final. Els primers en percebre els efectes d'aquest estat d'hibernació en què es troba l'administració de la Generalitat són, com no podia ser d'altra manera, els funcionaris. És per això que en els últims mesos s'han organitzat en plataformes i representants de ServidorsCAT, l'organització de treballadors públics que registra un " inventari de danys" dels efectes de la intervenció de l'Estat en l'administració pública, es reuneixen aquest migdia amb el president del Parlament, Roger Torrent, per abordar l'estat de la situació i presentar-li la última actualització del llistat. "No podem aguantar més l'aplicació del 155", ha explicat la presidenta de la plataforma, Yolanda Hernández: "Es necessita gent davant de les conselleries que liderin i prenguin decisions".

Una de les vies per elaborar aquest inventari de danys són les informacions que els mateixos treballadors públics, de manera anònima, transmeten a la plataforma. Posteriorment, els integrants de ServidorsCAT comproven les afectacions, la majoria de les quals són públiques. En la llista se suma al cessament del Govern el de 251 persones més; 40 organismes intervinguts; 108 iniciatives normatives decaigudes i 92 afectacions en l'adjudicació de contractes. Cada passa que vol fer la Generalitat requereix una autorització de l'Estat, per la qual cosa s'alenteixen els procediments. La falta de càrrecs acreditats que puguin signar convenis i contractacions, els retards en els nomenaments de treballadors, el cessament de les contractacions d’eventuals, problemes en la concessió d’ajudes i la paralització d’activitats culturals són alguns dels canvis que més noten els treballadors en el seu dia a dia. En la última actualització, publicada avui al matí, explica Hernández, destaca la "paralització de programes de llengua per a dones immigrants i estrangers, entre altres actuacions". "El govern de l'Estat ha fet noves contractacions", explica la portaveu dels treballadors públics: "per exemple, una adjudicació a Repsol per 50 milions d'euros per la benzina que s'utilitza per a tots els cotxes a Catalunya. No les posem en dubte", concedeix, "és legítima, però la comparem amb altres que no han fet".

El problema es resumeix, per a ServidorsCAT, en què "les decisions a l'administració s'estan prenent des de Madrid, no des de càrrecs electes a Catalunya. No les qüestionem, però no sabem per què es prenen". La reunió mantinguda amb Torrent ha sigut merament informativa, expliquen des de la plataforma.

Arrimadas es reuneix amb el CSIF

En paral·lel a la trobada de Torrent amb els funcionaris de ServidorsCAT, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha reunit aquest matí amb el sindicat majoritari de treballadors públics al conjunt de l'Estat, el CSIF, que també ha expressat la seva preocupació pels efectes de l'aplicació de l'article 155 a l'administració pública. No obstant això, el sindicat demana solucions immediates a la paràl·lisi i, si cal, de part del mateix govern espanyol. Així, el CSIF no qüestiona tant l'aplicació de l'article 155 com els seus efectes: "Cal que algú alci la veu i digui alguna cosa", ha sentenciat. "Hi ha un govern, i si no tenim ara mateix un govern de la Generalitat, el central haurà de començar a gestionar totes les qüestions que ara mateix estan aturades. No sabem quant de temps seguirà durant aquest lapsus. La manca de govern a Catalunya està repercutint en tot, en l'economia, en la funció pública, els serveis públics", ha insistit.

La trobada s'ha produït amb el secretari autonòmic d'administració local i Forces i Cossos de Seguretat del CSIF, Eugenio Zambrano, i el responsable del CSIF Justícia, Manuel Gómez. Zambrano ha explicat que esperen reunir-se amb tots els grups polítics i ha expressat la bona disposició d'Inés Arrimadas en la reunió.