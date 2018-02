Torrent trasllada a Junqueras i Forn que defensarà els seus "drets polítics" fins a les "últimes conseqüències"

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, no ha aclarit el futur de la investidura del pròxim president de la Generalitat, després de reunir-se a la presó madrilenya d'Estremera amb l'exvicepresident català Oriol Junqueras i l'exconseller Joaquim Forn aquest dijous.

Després de dir que Junqueras i Forn són "homes de pau, de profundes conviccions democràtiques i que representen el poble català i que mai hauran d'estar presos per les seves idees", Torrent ha afirmat que defensarà fins a "les últimes conseqüències" els seus drets polítics, en tant que diputats i també en el cas dels que no ho són. "Defensaré els seus drets polítics perquè puguin exercir de representats dels que els han votat", ha continuat Torrent, que ha precisat que aquests drets van més enllà que la votació en els plens, i passen també per la participació activa en la dinàmica parlamentària.

"La reunió ha estat llarga i molt profitosa des del punt de vista humà. Estan molt serens, bé. Envien un missatge de tranquil·litat, de fermesa i de dignitat", ha asseverat el president del Parlament, que ha explicat que han parlat "del país i de la situació política". Torrent no ha volgut respondre a les preguntes dels periodistes sobre un possible acord entre les forces independentistes perquè Elsa Artadi sigui candidata a la investidura com a presidenta catalana, a proposta de Junts per Catalunya.

Aquesta mateixa tarda, Torrent té previst visitar Soto del Real, on es veurà amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presos des de fa 116 dies.