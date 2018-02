Trapero declara a l'Audiència Nacional acusat de sedició per l'1-O

L'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha arribat aquest divendres uns vint minuts abans de les 9 del matí a les dependències de l'Audiència Nacional de Madrid, per tercera vegada des que va ser imputat per primer cop per sedició. Trapero ha començat a declarar a les 9 en punt davant la magistrada Carmen Lamela, que el va citar acusat d'un segon delicte de sedició per l'1-O aquest dilluns. Després de Trapero, Lamela va citar a les 11 però en qualitat de testimoni al seu successor al capdavant del cos policial català, Ferran López, que era també el seu número dos quan capitanejava els Mossos, fins a l'aplicació de l'article 155 a finals d'octubre.

Lamela té sobre la taula un escrit de la fiscalia que considera que els Mossos d'Esquadra no només d'"inacció" durant el referèndum de l'1 d'octubre, sinó que s egons el fiscal, "la col·laboració [dels Mossos] en la celebració del referèndum va anar més enllà de la inactivitat i es va convertir en una acció a favor de la seva consumació". Tot i així, tal i com publica l'ARA, els Mossos d'Esquadra van demanar al Govern que l’1-O no es fes a les escoles. Trapero i altres comissaris van avisar en dues reunions a Palau que hi hauria càrregues dels cossos estatals, i van proposar que, si es feia la votació, les urnes es posessin en locals privats, perquè la interlocutòria del TSJC ho permetia.



En el seu escrit de citació, Lamela considera que l'actitud dels Mossos no només el primer dia d'octubre sinó ja des del 20 de desembre va ser de "total inactivitat" i "emmascarada sota els principis d'actuació policial de proporcionalitat, congruència i oportunitat". A més, l'escrit de la jutge del 20 de setembre assenyala que Trapero va mantenir 17 contactes telefònics amb l’aleshores president de l’ANC, Jordi Sànchez, fet que segons la fiscalia demostra que "les condicions" que Sànchez va imposar "van ser acceptades pel major dels Mossos".

Segons explicaven ahir fonts del ministeri fiscal, la fiscalia no preveu d'entrada demanar presó provisional per a Trapero, tot i que serà després de la seva declaració quan decideixi si ho fa.

Sense delegació de suport