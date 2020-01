Torra compareix avui d’urgència per respondre a la crisi

Quan passaven pocs minuts de dos quarts de dotze de la nit, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar una compareixença d’urgència per avui amb l’objectiu de donar una resposta a la crisi de Govern, de la qual no havia informat a ERC. A través d’una nota que informava del canvi d’agenda, va fixar una compareixença per a les 12 del migdia i va endarrerir la reunió del Govern, que s’havia de fer a 2/4 de 10 del matí i on s’havien d’aprovar els pressupostos, fins a les tres de la tarda. D’aquesta manera, el cap de l’executiu català posava fi a una jornada de treva al Parlament entre JxCat i ERC arran de les compareixences dels presos polítics a la comissió d’investigació del 155.

Tant d’una banda com de l’altra s’interpreta que la crisi de dilluns és definitiva. El Govern va quedar esquerdat per un desacord que tots apunten que és irreconciliable, però que, de moment, es desconeix cap on evolucionarà. Quim Torra ja va advertir dilluns que l’acatament per part dels republicans -personificat en el president del Parlament, Roger Torrent- de les resolucions de la Junta Electoral i del Tribunal Suprem posava “en perill” el Govern. I, tot i que al final d’aquesta edició no hi havia encara resposta, JxCat es reunia ahir al vespre al Palau de la Generalitat en una cimera que es preveia decisiva per analitzar totes les opcions sobre la taula: convocar eleccions, destituir els consellers d’ERC o seguir igual. Va ser després d’aquesta reunió que va convocar per l’endemà, sense informar prèviament a Esquerra -segons expliquen fonts republicanes-.

L’aparent normalitat entre socis d’ahir -l’abraçada entre Torra i el president d’ERC, Oriol Junqueras, al matí i l’encaixada de mans entre Torra i Torrent a la tarda n’eren dos clars exemples- no aconseguia amagar el regust amarg de la vigília. Alguns dels presos fins i tot s’hi van referir en la comissió del 155, per a la qual havien estat citats pel Parlament. “A la presó, els moments tristos que vivim són episodis com els d’ahir”, va dir l’exconseller Jordi Turull, potser el que més contundentment es va posicionar contra el final de la legislatura. “Deixem l’orgull i agafem la bandera de la unitat i la llibertat”, va insistir. Paraules que se sumen a d’altres, també dins de JxCat, que advoquen per reconduir una situació que sembla condemnada a una convocatòria electoral a curt termini.

Però, lluny d’exposar les conseqüències de la divisió entre socis de dilluns, Torra va preferir aparcar la decisió fins avui. En l’agenda es manté la reunió amb Pedro Sánchez, que ahir es va anunciar que es farà a Barcelona el pròxim 6 de febrer, però de moment salta pels aires la previsió -prevista fins ahir a darrera hora- dels pressupostos: ni es podran aprovar avui a dos quarts de deu del matí ni el vicepresident, Pere Aragonès, compareixerà a l’hora prevista al Parlament per explicar-los.

Debat intern a JxCat

“Quan el president tingui una decisió per comunicar, ho farà”, resumien ahir fonts de Presidència, receptant calma. I és que ara per ara tots els escenaris estan oberts i Torra s’ha limitat a conèixer l’opinió dels diputats, consellers i altres persones de confiança per analitzar la situació. Dilluns, un cop suspès el ple, el president es va reunir amb el grup parlamentari de JxCat i els consellers del Govern, en connexió amb l’expresident Carles Puigdemont des de Waterloo. El clima de crispació amb Esquerra es va plasmar en totes les intervencions, però la majoria també es va pronunciar a favor d’aprovar els pressupostos, sobretot els membres del Govern. “El president només va escoltar”, relaten fonts presents. JxCat no es vol arriscar a presentar-se a les urnes sense els pressupostos aprovats. Ara bé, una altra cosa és que ho facin de la mà d’Esquerra. Una de les opcions que es van analitzar és la possibilitat de cessar els membres d’ERC i formar un executiu monocolor. Entre els que van donar suport a aquesta idea hi havia la portaveu adjunta, Elsa Artadi, o el conseller Calvet. Però sense ERC al Govern, fonts dels comuns apunten que l’acord pressupostari quedaria trencat i, per tant, no garantirien votar-hi a favor quan arribés el moment, malgrat que fos un text idèntic al que han fet amb Aragonès.

Qui va evitar posicionar-se a favor d’una o altra opció va ser l’expresident Puigdemont, que, segons les fonts consultades, va evitar defensar obertament un trencament immediat. La distància entre ell i Torra és evident des de fa mesos, quan Torra va fer en solitari la proposta de tornar a exercir l’autodeterminació en aquesta legislatura com a resposta a la sentència del referèndum de l’1-O. Puigdemont, de fet, no ha fet cap declaració pública sobre la crisi, tampoc a través de Twitter.

A més, Lledoners -ahir van passar pel Parlament Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, tot i que no van poder participar en la reunió de dilluns- ha fet arribar el missatge d’aguantar i no convocar eleccions immediates. Pel que fa a Esquerra, fonts del partit mantenien ahir que el president no els havia comunicat “res” sobre si prendrà alguna decisió i, per tant, preveien seguir endavant amb els comptes del 2020 tal com tenien previst abans que esclatés la nova crisi entre socis. Des de la conselleria d’Economia calculen que, des de l’inici de la tramitació dels pressupostos fins a la seva aprovació final, es trigarà entre un mes i mig i dos mesos -informa Quim Bertomeu -.

Ahir el dia va començar com si dilluns no hagués passat res a l’hemicicle, amb una recepció conjunta del president del Parlament, Roger Torrent, i el president Torra als exconsellers presos. Els dos dirigents, enfrontats el dia abans, van donar la benvinguda a Dolors Bassa, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva, i van inaugurar la jornada de treva. El president va poder compartir una salutació amb els empresonats i va marxar, després, al Palau de la Generalitat, on va seguir amb les seves reunions privades. Ja a la tarda va tornar a la cambra catalana per acomiadar els exconsellers que tornaven a la presó i escenificar una unitat que, per ara, és estètica.