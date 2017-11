Trias diu que no té diners a l'estranger, però no respon per la seva família

L'exalcalde de Barcelona i actual regidor del grup demòcrata, Xavier Trias, ha insistit en que mai ha tingut diners a l'estranger: "Vull deixar clar que mai he tingut cap relació amb cap compte o producte financer a l'estranger i que mai he tingut diners a l'estranger ni he participat en operacions financeres lligades a la meva família". Tot i així, Trias ha afegit un matís: "Jo no responc pel que fa cadascun dels meus germans, dels meus nebots i de tota la família".

Davant d'aquesta incertesa, el regidor del grup demòcrata ha anunciat en roda de premsa que "els germans Trias" han contractat un advocat que "es posarà en contacte amb els periodistes" de La Sexta i 'El Confidencial' que van publicar ahir que ell i la seva família tenien diners a l'estranger i els demanarà tota la informació per "investigar" si és cert. "En últim cas, anirem a Suïssa", ha conclòs Trias. El regidor, però, sí que ha mantingut que, en cas que pugui aparèixer algun compte corrent a nom d'algú de la seva família, ell no ho sabia ni se n'ha beneficiat: "Mai m'he ocupat del temes econòmics dels meus pares ni dels meus germans", ha dit.

El president del comitè d'ètica del PDECat apareix com a beneficiari d’una societat 'offshore' amb seu a les illes Verges britàniques, un arxipèlag situat al Carib que té una de les normatives fiscals més laxes del món, segons van avançar ahir La Sexta i 'El Confidencial' . A través d’aquesta societat, el polític català presumptament ocultava diners a Suïssa amb l’objectiu d’evadir impostos (dipositats a l’oficina de RBS Coutts de Ginebra, l’única filial de banca privada del Royal Bank of Scotland) . A més de Trias, els seus onze germans, un nebot i els seus pares també apareixen en aquests documents.

Trias ha explicat que el seu pare, que va morir l'any 1994, sí que havia tingut diners a l'estranger i ja havia estat condemnat per això, però ha assegurat que cap dels seus germans sap a què es refereixen les informacions publicades.