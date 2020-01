El Tribunal de Comptes imposa una fiança de 4,1 milions d'euros al Govern de l'1-O

El Tribunal de Comptes reclama fins a 4.146.274,97 euros a l'anterior Govern per l'organització de l'1-O. És la xifra provisional que ha comunicat aquest dimarts als representants legals de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i un total de 26 ex alts càrrecs de l'executiu del 2017. Tot i que la xifra podria variar depenent de com avanci el procediment, que encara no és conclusiu, es tracta d'una quantitat més petita a la reclamada al Govern d'Artur Mas per l'organització i celebració de la consulta del 9 de novembre del 2014. El Tribunal de Comptes va considerar Mas el màxim responsable de les despeses de la consulta sobiranista i va xifrar la multa en gairebé cinc milions d'euros (4.946.788 d'euros).

Ara el total de 28 presumptes responsables comptables per la celebració de l'1-O tenen quinze dies per pagar la fiança, que inclou fins a un quart de milió d'interessos. Segons la instrucció de l'ens fiscalitzador, en l'organització del referèndum es van gastar fins a 3.903.294,86 euros de les arques de la Generalitat. Si se sumen 242.980,11 euros en concepte d'interessos des que va començar al investigació, s'arriba a la quantitat total que hauran d'ingressar si no volen que se'ls embarguin els béns, segons ha advertit el tribunal. La Caixa de Solidaritat ja ha fet una crida per ajudar a pagar la quantitat abans que venci el termini.

A més, la xifra podria augmentar més si tira endavant la pretensió de Societat Civil Catalana, qui va portar el cas al Tribunal juntament amb la Fiscalia, d'unir-la amb la instrucció oberta sobre les delegacions a l'exterior de la Generalitat. Fonts de l'ens fiscalitzador assenyalen que la intenció és unir les causes, però que abans s'ha d'acabar la instrucció d'aquesta causa i presentar l'acta de liquidació. És el procediment que s'ha dut a terme aquest dimarts al tribunal de comptes, ja que es tracta d'un ens al marge dels tribunals ordinaris que només reclama diners de les arques públiques però que transcorre al marge dels procediments penals. De fet, el Suprem només va acabar condemnant quatre líders independentistes per malversació, i ara ha reclamat diners a un total de 28 ex alts càrrecs del Govern el 2017.

El procediment contra el Govern del 2017 va començar a finals del 2018, quan el Tribunal de Comptes va decidir obrir un nou front contra els líders del Procés, en paral·lel a la causa al Tribunal Suprem i al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Llavors ja hi havia damunt la taula una xifra al voltant dels quatre milions d'euros, tot i que no es concretava. Només tres mesos després l'òrgan fiscalitzador va fer via i va obrir la causa, demanant al fiscal que sumés xifres per aportar a la instrucció que avui s'ha conclòs i presentat al conjunt de 31 representants legals implicats.

Per al tràmit d'aquest dimarts no calia que acudissin els investigats, perquè no es tracta en cap cas d'un procés penal pel qual es puguin enfrontar a penes de presó, sinó d'una multa econòmica per presumptament haver fet un ús il·lícit de fons públics.

A més de Puigdemont i Junqueras, entre els investigats hi ha els exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret.