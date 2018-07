El Tribunal Constitucional suspèn la moció del 9-N aprovada pel Parlament

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra els apartats 1 a 5 de la moció del 9-N, aprovada pel Parlament el del 5 de juliol. Això vol dir que el TC suspèn automàticament els apartats 1 a 5 de la moció fins que hi hagi una resolució definitiva.

Aquest recurs és la primera acció judicial que pren el govern de Sánchez contra el Parlament, en ple procés de distensió entre els dos executius. La novetat del recurs que va presentar el govern espanyol, però, és que no va demanar al TC que enviés requeriments personals i advertències sobre possibles responsabilitats penals als diputats.

Els cinc punts de la moció que ha suspès el TC parlen "d'assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya" i reitera els objectius polítics del 9-N. A més, reivindica el dret de l’autodeterminació i insta el Govern a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional sobre lleis socials.

Ara, el Parlament de Catalunya té un termini de 20 dies per personar-se en el procés i presentar les al·legacions.

La impugnació de Sánchez a la moció va arribar 72 hores abans de la reunió que el president espanyol, Pedro Sánchez, amb el president de la Generalitat, Quim Torra. La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá va voler desvincular el recurs del procés de distensió i va considerar que "això va per un camí jurídic i la política va per un altre".

Torra titlla la suspensió de "mala notícia" però dona una oportunitat al diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que la suspensió de la moció de 9-N és una "mala notícia" i que caldrà veure, en els propers dies, "si l'Estat ofereix un nou escenari de diàleg o si estem en el mateix escenari que quan governava el PP".

Torra no ha volgut valorar positivament que no hi hagi advertiments als membres de la mesa. "El que passava abans era increïble, ara s'actua d'acord amb la llei", ha dit, comparant la situació amb l'acostament dels presos polítics, que el Govern no ho considera cap concessió sinó el compliment estricte del dret penitenciari.