El Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat suspendre la condemna dels presos polítics

El Tribunal Constitucional ha rebutjat aquest dimarts suspendre la condemna dels presos polítics mentre resol els seus recursos d'empara contra la sentència del Procés. Segons ha avançat Efe, l'alt tribunal ha denegat per unanimitat la petició que li havien fet els líders de l'1-O de sortir en llibertat, i s'ha alineat així amb les tesis de la Fiscalia.

El tribunal considera que no pot deixar en suspens les condemnes per haver fet el referèndum de l'1 d'octubre perquè són superiors a cinc anys de presó (van de nou a tretze), el límit temporal que, segons argumenta el Constitucional, estableix la doctrina per prendre aquest tipus de mesures.

La unanimitat dels magistrats en aquesta qüestió és un tancament de files del Constitucional, almenys d'entrada, amb la sentència del Suprem. En altres ocasions no ha estat així: el TC no ha fallat mai a favor dels presos polítics, però en els recursos relacionats amb els drets polítics es va dividir -com el permís per anar al Parlament o exercir de diputats durant la instrucció- perquè hi va haver tres magistrats que van defensar trobar "mesures alternatives" que no restringissin la representació política. Aquest cop, però, tots els membres del Constitucional han coincidit en contra del reclam dels presos polítics.

Amb la resolució d'aquest dimarts, el TC s'ha pronunciat sobre totes les peticions de llibertat que havien fet els líders independentistes empresonats menys la del president d'ERC, Oriol Junqueras; l'exconseller Raül Romeva i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Els tres dirigents implicats en l'1 d'octubre van presentar recusacions contra tots els magistrats de l'alt tribunal i es resoldran més endavant.

Les reaccions al TC no han trigat en arribar. Tan Jordi Cuixart com Jordi Sànchez, que són els que porten més temps empresonats, des del 16 d'octubre del 2017, han carregat a través de Twitter contra el tribunal.

Com el 2010, el TC mai falla. Seguirem fent de la repressió la millor palanca de lluita per l'autodeterminació i les llibertats. Visca Catalunya lliure! https://t.co/WfxVZOe8lQ — Jordi Cuixart (@jcuixart) June 16, 2020

"Com el 2010, el TC mai falla", ha afirmat el president d'Òmnium, mentre que l'exlíder de l'ANC i ara president de la Crida ha expressat que el TC "se'n riu de les Nacions Unides i Amnistia Internacional", en al·lusió als pronunciaments a favor de la seva llibertat.

Avui fa 32 mesos del meu empresonament. 974 dies de presó són prous per saber que el Constitucional no decretarà la nostra llibertat. El TC també se’n riu de Nacions Unides i d’Amnistia Internacional. La nova normalitat resta molt lluny de ser la d’un estat democràtic i de dret. pic.twitter.com/NjhrTZMREa — Jordi Sànchez (@jordialapreso) June 16, 2020

També el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha replicat a la decisió del Constitucional amb una piulada. "L'única justícia que esperem és la que ha de venir d'Europa, però sobretot la dels nostres conciuradans i conciutadanes que saben que som innocents", ha reblat.

La única justícia que esperem és la que ha de venir d'Europa però sobretot, la dels nostres conciutadans i conciutadanes que saben que som innocents. https://t.co/arqrqXK0QH — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) June 16, 2020

Última estació abans d'Estrasburg

El recurs d'empara contra la sentència del Tribunal Suprem és la darrera estació dels presos polítics abans d'arribar a Europa. El passat 6 de maig, el Constitucional va admetre els recursos dels presos per la seva "transcendència constitucional" i ara comença l'estudi sobre si la sentència que va emetre el Suprem sobre l'1-O vulnera o no els seus drets fonamentals. Aquest estudi es pot allargar mesos o anys, en funció de quina sigui la celeritat del tribunal.

Quan el TC va admetre a tràmit els recursos d'empara dels presos polítics, l'exconseller Jordi Turull va acusar-lo de no tenir voluntat de resoldre'ls sinó de "guardar-los en un calaix" i vetar la possibilitat d'arribar a Europa de forma immediata. De fet, els presos de JxCat van fer una vaga de fam per aquest motiu abans del judici: denunciaven que, amb aquesta estratègia, el TC els vetava l'accés a instàncies internacionals.